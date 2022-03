Óskað eftir svörum við könnun um Loftbrú

Austurbrú óskar eftir svörum við könnun um Loftbrú. Markmið með þessari könnun er að meta notagildi og hlutverk Loftbrúar, fyrir árið 2021, út frá reynslu notendahópsins s.s. samsetningu hans, tilgang ferða, hvort ferðum hafi fjölgað, upplifun, bókanir, hverjir eru kostir úrræðisins og annmarkar.

Svörun tekur um það bil 10 mínútur. Engin svör eru rakin til einstakra svarenda og unnið með niðurstöður sem heild.

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.

Könnun er á þremur tungumálum;

Íslenska: https://www.surveymonkey.com/r/LB-islenska

Enska: https://www.surveymonkey.com/r/LB-enska

Pólska: https://www.surveymonkey.com/r/LB-polska

We request your response to this survey on Loftbrú, airfare discount scheme. This survey assesses users’ experiences in 2021, inquiring, e.g., about the purpose of travel and the experience of the booking system. It also requests suggestions on what has worked well and what can be improved.

It takes approximately 10 minutes to respond. No answers are traced to individuals and the data is processed as a complete dataset.

Thank you very much for your participation.

This survey is available in:

Icelandic: https://www.surveymonkey.com/r/LB-islenska

English: https://www.surveymonkey.com/r/LB-enska

Polish: https://www.surveymonkey.com/r/LB-polska

Prosimy o odpowiedź na tę ankietę dotyczącą Loftbrú, programu zniżek na bilety lotnicze. Ta ankieta ocenia doświadczenia użytkowników w 2021 r., pytając m.in. o cel podróży i wrażenia z systemu rezerwacji. Prosi również o sugestie, co się sprawdziło, a co można poprawić.

Odpowiedź zajmuje około 10 minut. Żadne odpowiedzi nie są przypisane do osób, a dane są przetwarzane jako kompletny zbiór danych.

Bardzo dziękujemy za udział.

Ta ankieta jest dostępna w:

Islandzki: https://www.surveymonkey.com/r/LB-islenska

Angielski: https://www.surveymonkey.com/r/LB-enska

Polski: https://www.surveymonkey.com/r/LB-polska