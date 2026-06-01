Vorfundur landshlutasamtaka og ársfundur Byggðastofnunar á Kirkjubæjarklaustri

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga tóku nýverið á móti starfsfólki landshlutasamtaka víðs vegar að af landinu þegar sameiginlegur vorfundur þeirra og Byggðastofnunar fór fram á Kirkjubæjarklaustri dagana 27. til 28. maí. Fundurinn, sem haldinn var á Hótel Klaustri, var afar vel sóttur og var skref í að efla samstarf og stilla saman strengi í atvinnuráðgjöf á landsbyggðinni.
Þróun ráðgjafar og bætt þjónusta
Vorfundurinn var að þessu sinni sérstaklega uppbyggður sem vinnufundur. Megináherslan var lögð á þróun og styrkingu þeirrar þjónustu sem landshlutasamtökin veita frumkvöðlum og fyrirtækjum um land allt. Unnið var markvisst með verkefni sem nýstofnað fagráð atvinnuráðgjafa hefur skilgreint.
Sterkara bakland fyrir umsóknir í sjóði Rannís
Á fyrri degi fundarins fór fram áhugaverð vinnustofa með fulltrúum Rannís. Markmið vinnustofunnar var að efla samstarf stofnunarinnar við landshlutasamtökin og Byggðastofnun. Mikilvægt er að styðja enn betur við bakið á frumkvöðlum af landsbyggðinni þegar kemur að umsóknum í samkeppnissjóði Rannís til að tryggja að góðar hugmyndir fái brautargengi og njóti aukinnar samkeppnishæfni á landsvísu.
Verkfærakista ráðgjafans stækkuð
Á seinni degi fundarins var farið djúpt í saumana á innri verkfærakistu ráðgjafans og uppbyggingu nýrrar handbókar. Þá var rætt hvernig hægt sé að meta árangur ráðgjafar með enn markvissari hætti. Fyrir atvinnuráðgjafa SASS var fundurinn kærkomið tækifæri til að miðla af sinni reynslu, fá nýjar hugmyndir og efla þá þjónustu sem við veitum samfélaginu og atvinnulífinu á Suðurlandi.
Ársfundur Byggðastofnunar á Kirkjuhvoli
Í tengslum við vorfundinn fór einnig fram ársfundur Byggðastofnunar í félagsheimilinu Kirkjuhvoli. Þar var farið yfir yfirgripsmikla starfsemi stofnunarinnar og brýnustu málefni á sviði byggðaþróunar rædd í víðu samhengi. Ingunn Jónsdóttir framkvæmdastjóri SASS var í hlutverki fundarstjóra á ársfundinum og stýrði honum af öryggi.
SASS fagnar því sérstaklega að fá viðamikla viðburði sem þessa í landshlutann. Fundir á borð við þennan á Kirkjubæjarklaustri gegna lykilhlutverki í að efla tengslanet samstarfsaðila, samræma áherslur og styrkja stoðkerfi nýsköpunar og atvinnuþróunar. Viðburðir sem þessir sýna svart á hvítu hve mikilvægt það er að Suðurland sé bæði sterk rödd og virkur þátttakandi í samtalinu um byggðaþróun á landsvísu.