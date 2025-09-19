sass@sass.is 480-8200

Verkefnisstjóri miðlunar

19. september 2025
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) og Orkídea samstarfsverkefni leita að lausnamiðuðum og skapandi verkefnastjóra miðlunar til starfa. 

Ráðið er í starfið til 2ja ára með möguleika á framlengingu.

Viðkomandi mun vinna þvert á svið og verkefni og sinna m.a. heimasíðum, efnisgerð og upplýsingamiðlun fyrir SASS, Orkídeu og eftir atvikum önnur félög í eigu eða umsjón SASS.

Starfið krefst frumkvæðis, sjálfstæðis og góðrar hæfni í samskiptum, þar sem verkefnin eru unnin í nánu samstarfi við sveitarfélög, stofnanir og atvinnulíf á Suðurlandi.

Helstu verkefni og ábyrgð

  • Umsjón og þróun heimasíðna og samfélagsmiðla
  • Efnis- og textagerð fyrir vefi og samfélagsmiðla, á íslensku og ensku
  • Ritstýring, fréttir, blogg og viðtöl
  • Þróun og uppsetning fréttabréfa, skýrslna og annars kynningarefnis
  • Aðstoð og samhæfing í miðlunar- og upplýsingaverkefnum
  • Almenn samskipti við fjölmiðla, samstarfsaðila, íbúa og hagsmunaaðila
  • Markaðssetning á Suðurlandi
  • Ýmis önnur verkefni í samráði við stjórnendur

 

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi, t.d. á sviði miðlunar, markaðssetningar, íslensku eða blaðamennsku
  • Reynsla og hæfni í textaskrifum er skilyrði
  • Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í rituðu og töluðu máli
  • Þekking á stafrænum miðlum og vefkerfum
  • Góð tölvukunnátta og aðlögunarhæfni
  • Geta til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði.
  • Lausnamiðuð hugsun, snerpa og færni til að vera með ”puttann á púlsinum”
  • Þjónustulund og rík færni til samstarfs og samskipta
  • Góðar tengingar við sveitarstjórnir og fyrirtæki á Suðurlandi er kostur
  • Búseta á Suðurlandi er mikill kostur

 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Suðurlandi þar sem unnið er að sameiginlegum verkefnum byggðaþróunar sem miða að því að skapa betra umhverfi fyrir sveitarfélög, atvinnulíf og íbúa.    Orkídea samstarfsverkefni greiðir leið hringrásarhagkerfis og orkukræfrar nýsköpunar í matvælaframleiðslu og líftækni á Suðurlandi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2025.

Öll áhugasöm eru hvött til að sækja um starfið.

Sótt er um á www.mognum.is. 

 

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.

Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is og Telma Eiðsdóttir telma@mognum.is



