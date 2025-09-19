Verkefnisstjóri miðlunar
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) og Orkídea samstarfsverkefni leita að lausnamiðuðum og skapandi verkefnastjóra miðlunar til starfa.
Ráðið er í starfið til 2ja ára með möguleika á framlengingu.
Viðkomandi mun vinna þvert á svið og verkefni og sinna m.a. heimasíðum, efnisgerð og upplýsingamiðlun fyrir SASS, Orkídeu og eftir atvikum önnur félög í eigu eða umsjón SASS.
Starfið krefst frumkvæðis, sjálfstæðis og góðrar hæfni í samskiptum, þar sem verkefnin eru unnin í nánu samstarfi við sveitarfélög, stofnanir og atvinnulíf á Suðurlandi.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Umsjón og þróun heimasíðna og samfélagsmiðla
- Efnis- og textagerð fyrir vefi og samfélagsmiðla, á íslensku og ensku
- Ritstýring, fréttir, blogg og viðtöl
- Þróun og uppsetning fréttabréfa, skýrslna og annars kynningarefnis
- Aðstoð og samhæfing í miðlunar- og upplýsingaverkefnum
- Almenn samskipti við fjölmiðla, samstarfsaðila, íbúa og hagsmunaaðila
- Markaðssetning á Suðurlandi
- Ýmis önnur verkefni í samráði við stjórnendur
Menntunar- og hæfniskröfur
- Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi, t.d. á sviði miðlunar, markaðssetningar, íslensku eða blaðamennsku
- Reynsla og hæfni í textaskrifum er skilyrði
- Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í rituðu og töluðu máli
- Þekking á stafrænum miðlum og vefkerfum
- Góð tölvukunnátta og aðlögunarhæfni
- Geta til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði.
- Lausnamiðuð hugsun, snerpa og færni til að vera með ”puttann á púlsinum”
- Þjónustulund og rík færni til samstarfs og samskipta
- Góðar tengingar við sveitarstjórnir og fyrirtæki á Suðurlandi er kostur
- Búseta á Suðurlandi er mikill kostur
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Suðurlandi þar sem unnið er að sameiginlegum verkefnum byggðaþróunar sem miða að því að skapa betra umhverfi fyrir sveitarfélög, atvinnulíf og íbúa. Orkídea samstarfsverkefni greiðir leið hringrásarhagkerfis og orkukræfrar nýsköpunar í matvælaframleiðslu og líftækni á Suðurlandi.
Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2025.
Öll áhugasöm eru hvött til að sækja um starfið.
Sótt er um á .
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Nánari upplýsingar veita Sigríður Ólafsdóttir; og Telma Eiðsdóttir