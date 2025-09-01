Uppbyggingarsjóður Suðurlands opnar bráðum fyrir umsóknir

Uppbyggingarsjóður Suðurlands opnar fyrir umsóknir miðvikudaginn 17. september með umsóknarfrest til 22. október. Sjóðurinn er mikilvægur hvati fyrir verkefni sem miða að því að efla atvinnu- og byggðaþróun á Suðurlandi og styðja við fjölbreytt framtak á sviði menningar, nýsköpunar, samfélagsverkefna og atvinnulífs.
Í ár hefur verið samþykkt ný Sóknaráætlun fyrir Suðurland 2025–2029, þar sem áhersla er lögð á fjóra meginþætti:
- Atvinna og nýsköpun
- Samfélag
- Umhverfi
- Innviðir
Sóknaráætlanirnar skapa sameiginlega sýn fyrir hvert landshluta, sem gerir sveitarfélögum og samfélögum kleift að forgangsraða verkefnum og nýta fjármuni á markvissari hátt. Þær mótast af þörfum heimafólks og mynda traustan farveg fyrir rannsóknir, fjármögnun og uppbyggingu á svæðinu.
Uppbyggingarsjóðurinn tekur mið af þessum áherslum og hvetur einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir til að sækja um styrk til verkefna sem stuðla að framgangi þeirra.
Í ár verða einhverjar breytingar á verklagi í kringum umsóknarferlið, en brátt fer í loftið nýr umsóknarvefur. Þótt nýtt verklag og viðmót taki gildi, ætti ferlið að vera auðveldara og aðgengilegra en áður. Í tengslum við umsóknarferlið verða í boði leiðbeiningar og upplýsingar á vefsíðu SASS, auk þess að ávallt er hægt að leita til byggðaþróunarfulltrúa sem eru staðsettir á Suðurlandi. Sjá upplýsingar um byggðaþróunarfulltrúa hér.
Nánari upplýsingar um skilmála, áherslur og umsóknarferlið verða birtar þegar nær dregur.