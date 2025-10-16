Umsóknarfrestur Uppbyggingarsjóðs Suðurlands framlengdur
Umsóknarfrestur fyrir haustúthlutun úr Uppbyggingarsjóði Suðurlands hefur verið framlengdur fram á þriðjudaginn 28. október kl. 12:00. Áður auglýstur umsóknarfrestur var miðvikudaginn 22. október kl. 12:00.
Hvaða verkefni eru styrkhæf?
Uppbyggingarsjóður Suðurlands hefur það hlutverk að veita verkefnastyrki á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningar á Suðurlandi.
Í flokki atvinnuþróunar og nýsköpunar eru það atvinnuskapandi og/eða framleiðniaukandi verkefni sem eiga kost á stuðningi ásamt nýsköpunarverkefnum sem efla fjölbreytileika atvinnulífs. Markmið menningarflokks sjóðsins er að verkefnin efli menningarstarfsemi og listsköpun á Suðurlandi.
Vönduð umsókn er lykilatriði
Umsækjendum er bent á að kynna sér vel úthlutunarreglur sjóðsins, áherslur, markmið og mat á umsóknum sem eru aðgengilegar hér. Sjóðurinn er samkeppnissjóður og eru vel mótuð verkefni, skýrar og góðar umsóknir líklegri til að hljóta styrki.
Umsóknir fyrir verkefni í sjóðinn geta uppfyllt eina eða fleiri áherslur sjóðsins en skilyrði er að öll verkefni uppfylli að lágmarki markmið sjóðsins í þeim flokki sem það tilheyrir, menningu eða atvinnu- og nýsköpun.
Aðstoð og ráðgjöf fyrir umsækjendur
Byggðaþróunarfulltrúar SASS eru staðsettir víða á Suðurlandi og aðstoða við mótun verkefna og veita ráðgjöf. Sunnlendingar eru hvattir til að nýta sér þá ráðgjöf og þjónustu sem í boði er, bæði vegna umsókna í Uppbyggingarsjóð sem önnur verkefni á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningar. Á ráðgjafasíðu SASS má jafnframt nálgast gagnlegar upplýsingar og leiðbeiningar um gerð umsókna.
Rafræn skil og önnur mikilvæg atriði
Allar umsóknir þurfa að berast rafrænt í gegnum umsóknarvef sjóðsins. Umsækjandi þarf að skrá sig inn á umsóknarformið með rafrænum skilríkjum og þarf að hafa lögheimili á Suðurlandi.
Athugið að ekki er hægt að breyta kennitölu og nafni umsækjanda eftir að umsókn hefur verið stofnuð.
Hægt er að kynna sér sjóðinn nánar á heimasíðunni www.sass.is/uppbyggingarsjodur
Umsóknir skulu berast fyrir kl. 12.00 þann 28. október 2025.
Umsóknarvefur Uppbyggingarsjóðs Suðurlands