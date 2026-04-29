Umfangsmiklir flutningar á vindmyllum um Suðurland í maí og júní

Landsvirkjun áætlar að hefja umfangsmikla flutninga á vindmyllum frá Þorlákshöfn að Vaðölduveri í Rangárþingi ytra í byrjun maí. Flutningarnir munu standa yfir í 7–9 vikur og munu íbúar og vegfarendur á Suðurlandi óhjákvæmilega verða varir við þá, en gert er ráð fyrir að flutningar hefjist aðfaranótt 7. maí.
Alls verða 14 vindmyllur fluttar á áfangastað á tímabilinu maí til júlí 2026. Til að lágmarka rask á daglegu lífi íbúa og landeigenda munu flutningarnir fara fram að næturlagi. Þrátt fyrir það er mikilvægt að fólk sé upplýst um framkvæmdina, enda er um gríðarlega umfangsmikla flutninga að ræða sem krefjast lögreglustýringar.
Samantekt í stuttu máli:
- 14 vindmyllur verða fluttar frá Þorlákshöfn í Ölfusi að Vaðölduveri í Rangárþingi ytra í maí og júní/byrjun júlí 2026.
- Áætlað er að flutningar hefjist aðfaranótt 7. maí.
- Áætlað er að flutt verði að nóttu til.
- Almennt verður hægt að mæta flutningslestinni en ekki verður hægt að taka fram úr henni. Lögreglan stýrir flutningunum og umferð í kringum þá.
- Áætlað er að flutningslestin verði um 60 mínútur að ferðast á Þjóðvegi 1, frá Selfossi að Landvegamótum.
Takmarkanir á umferð og áætlun
Flutningalestin mun ferðast frá Þorlákshöfn, í gegnum Selfoss og áfram austur Þjóðveg 1. Áætlað er að lestin sé um 60 mínútur að fara kaflann frá Selfossi að Landvegamótum.
Mikilvægt er að hafa í huga:
Framúrakstur bannaður: Almennt verður hægt að mæta flutningslestinni en með öllu óheimilt verður að taka fram úr henni.
Lögreglustýring: Lögreglan stýrir flutningunum og umferð í kringum þá til að tryggja öryggi allra.
Flutningar að næturlagi: Flutningar fara fram þegar umferð er sem minnst til að valda sem minnstu raski.
Upplýsingamiðlun og póstlisti
Landsvirkjun leggur ríka áherslu á góða upplýsingagjöf til íbúa og landeigenda við flutningsleiðina. Á upplýsingasíðunni landsvirkjun.is/flutningar er að finna ítarlegri upplýsingar um framkvæmdina.
Þeir sem vilja fá reglulegar tilkynningar um flutninga og framkvæmdir í tölvupósti geta skráð sig á póstlista á landsvirkjun.is/tilkynningar.
Rauntímaupplýsingar og öryggi
Vegfarendum er bent á að fylgjast náið með vef Vegagerðarinnar, umferdin.is, og safetravel.is þar sem finna má rauntímaupplýsingar um færð, lokanir og aðstæður á vegum.
Einnig hefur verið gert kynningarmyndband um flutningana sem sýnir hvernig þeim verður háttað.
Hagnýtar upplýsingar:
Vaktsími vegna flutninga: 690-8088
Fyrirspurnir: Hægt er að senda formlegar fyrirspurnir í gegnum vef Landsvirkjunar.
SASS hvetur íbúa og vegfarendur til að sýna fyllstu varúð og þolinmæði meðan á þessum flutningum stendur.