Tímabundin staða verkefnastjóra í úrgangsmálaum

Samtök Sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) óskar eftir því að ráða starfsmann í stöðu verkefnastjóra tímabundið til eins árs, til að fara með umsjón verkefna Sorpstöðvar Suðurlands (SOS) með sérstaka áherslu á greiningu tækifæra til samvinnu sveitarfélaga á Suðurlandi í úrgangsmálum. Verkefnastjórinn heyrir undir framkvæmdastjóra SASS og starfar náið með stjórnum SOS og SASS.
Nánar um SASS: www.sass.is
Nánar um SOS: www.sorpstodsudurlands.is
– Greining tækifæra til samvinnu sveitarfélaga á starfssvæði SOS og SASS í úrgangsmálum
– Umsjón með verkefnum tengdum lokun og vöktun urðunarsvæðis
– Umsjón og hagsmunagæsla vegna eignarhluta SOS í fyrirtækjum á sviði úrgangsmála
– Undirbúningur funda, þ.m.t. fundarboðun, ritun og birting fundargerða
– Samskipti og upplýsingagjöf til aðildarsveitarfélaga
– Fulltrúastörf í svæðisráði/samráðsvettvangi um úrgangsmál
– Fræðsla, miðlun og upplýsingagjöf í úrgangsmálum á starfssvæði SOS
– Aðkoma að fjárhagsáætlunargerð
– Almenn verkefni á skrifstofu
– Önnur tilfallandi verkefni tengd úrgangsmálum á vegum SASS og SOS
– Haldbær starfsreynsla sem nýtist í starfi
– Háskólamenntun sem nýtist í starfi
– Haldbær þekking og reynsla sem nýtist í starfi
– Góð þekking á stjórnsýslu og umhverfi sveitarfélaga á Suðurlandi
– Reynsla af verkefnastjórnun og teymisvinnu
– Góð samskiptafærni
– Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, framsýni og metnaður
– Góð tölvukunnátta
– Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti
Umsækjendur sendi kynningarbréf og starfsferilsskrá í gegnum ráðningarvefinn, alfred.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2026.