Þórður Freyr kveður SASS eftir áratug

Þórður Freyr Sigurðsson hefur látið af störfum hjá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) eftir að hafa starfað hjá samtökunum í rúman áratug. Þórður hóf störf hjá SASS árið 2013 og hefur lengst af gegnt stöðu sviðsstjóra þróunarsviðs.
Á starfsferli sínum hjá samtökunum bar Þórður ábyrgð á málefnum byggðaþróunar og gegndi lykilhlutverki í mótun margra af mikilvægustu þróunarverkefnum Suðurlands. Hann var verkefnisstjóri Sóknaráætlunar Suðurlands og Uppbyggingarsjóðs Suðurlands frá upphafi og hafði yfirumsjón með ráðgjöf, stefnumótun og þróunarstarfi samtakanna.
Þórður kom á núverandi samstarfi um byggðaþróun við samstarfsstofnanir, auk þess sem hann leiddi innleiðingu á hlutverki byggðaþróunarfulltrúa á Suðurlandi – kerfi sem færði ráðgjöf og stuðning samtakanna nær íbúum landshlutans og hefur verið dýrmætt fyrir vöxt og viðgang svæðisins.
Þórður hefur setið í ýmsum stjórnum, nefndum og ráðum á vegum samtakanna og lagt þar af mörkum á sviði atvinnu- og byggðamála. Með starfslokum hans hverfur frá samtökunum víðtæk reynsla og þekking sem hefur haft mótandi áhrif á starfsemi SASS á undanförnum árum.
Þakkir frá stjórn
Stjórn SASS vill færa Þórði einlægar þakkir fyrir mikilvægt framlag hans til samtakanna og byggðaþróunar á Suðurlandi öllu. Starf hans hefur einkennst af fagmennsku og farsælu samstarfi á liðnum árum og óskar stjórnin honum velfarnaðar á nýjum vettvangi.