Tækifæri í útflutningi: Íslandsstofa og SASS blása til kynningarfundar á Selfossi

Ertu með fyrirtæki sem starfar við útflutning eða hyggur á útrás? Næstkomandi mánudag, 2. mars, munu fulltrúar Íslandsstofu heimsækja Suðurland og kynna endurskoðaða útflutningsstefnu og þá þjónustu sem fyrirtækjum stendur til boða.
Fundurinn er haldinn í samstarfi við Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og fer fram í Tryggvaskála á Selfossi kl. 11:30 til 13:30. Boðið verður upp á matarmikla kjúklingasúpu og kaffi á meðan hlýtt er á fróðleg erindi.
Dagskrá og áherslur
Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, leiðir hópinn sem fer nú hringinn í kringum landið til að kynna nýja langtímastefnu stjórnvalda og atvinnulífs fyrir íslenskan útflutning. Stefnan byggir á því að Ísland verði leiðandi á sviði sjálfbærs útflutnings, þar sem samkeppnisforskotið felst í hágæðavörum, hreinleika og tækniþekkingu fremur en magni og verði.
Á fundinum verður farið yfir:
- Tækifærin fram undan: Hvaða markaðir og áherslur eru í forgrunni næstu árin.
- Stuðning og þjónustu: Hvernig Íslandsstofa getur stutt við bakið á sunnlenskum útflutningsfyrirtækjum í sínum aðgerðum.
- Stórfjárfestingar og atvinnustefnu: Karl Guðmundsson, verkefnastjóri stórfjárfestinga í forsætisráðuneytinu, kynnir samstarf ráðuneytisins og Íslandsstofu ásamt því að fjalla um atvinnustefnu stjórnvalda.
Fyrir hverja er fundurinn? Fundurinn er sérstaklega gagnlegur fyrir stjórnendur og starfsfólk fyrirtækja á Suðurlandi sem starfa við eða stefna á útflutning, sem og alla aðra hagaðila sem tengjast íslenskum útflutningi.
Skráning
Aðgangur er ókeypis en nauðsynlegt er að skrá sig svo hægt sé að áætla veitingar. SMELLTU HÉR TIL AÐ SKRÁ ÞIG Á FUNDINN
Nánar um útflutningstefnuna og aðgerðir ársins má lesa í frétt á vef Íslandsstofu.
Nánari upplýsingar veitir Brynhildur Georgsdóttir í gegnum netfangið brynhildur@islandsstofa.is.