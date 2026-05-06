Sunnlenskir frumkvöðlar í sviðsljósinu á Iceland Innovation Week

Frumkvöðlar, fjárfestar og hagaðilar komu saman í Reykjavík í síðustu viku á Iceland Innovation Week. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og önnur landshlutasamtök nýttu tækifærið til að beina sjónum að þeim mikla krafti sem býr í nýsköpun á landsbyggðinni með sérstökum hliðarviðburði í Grósku sem landshlutasamtökin og Byggðastofnun stóðu að.
Viðburðurinn var hluti af kynningu á Startup Landinu, sem er samstarfsverkefni landshlutasamtakanna um allt land. Þar fengu frumkvöðlar utan höfuðborgarsvæðisins vettvang til að kynna verkefni sín (e. pitch) og ræða vegferðina frá fyrstu hugmynd til vaxandi fyrirtækis. Markmið viðburðarins var að efla tengslanet og sýna fram á hvernig styrkja má nýsköpunarumhverfið um allt land.
„Við þurfum að minna á okkur“
Margrét Polly Hansen, verkefnastjóri Startup Landsins hjá SASS, var á meðal þeirra sem leiddu á viðburðinum. Í viðtali sem birtist á vef Austurbrúar bendir hún á að nýsköpunarumræðan á Íslandi sé gjarnan um of höfuðborgarmiðuð.
„Við erum að reyna að vekja meiri athygli á frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum á landsbyggðinni og minna fólk á að nýsköpun fer líka fram úti á landi,“ segir Polly. Hún leggur áherslu á að nýsköpun á landsbyggðinni þurfi ekki alltaf að snúast um risavaxin alþjóðleg verkefni; stundum sé mikilvægasta nýsköpunin fólgin í því að skapa eitt eða tvö ný störf í heimabyggð sem geta breytt miklu í litlum samfélögum.
Uppruninn og sagan sem sérstaða
Frumkvöðlastarf á Suðurlandi og í öðrum landsbyggðum einkennist oft af mikilli útsjónarsemi. Að sögn Pollyar felast mikil tækifæri í því að nýta staðsetningu, nálægð við náttúru og tengingu við nærumhverfi sem hluta af sérstöðu verkefna. „Það skiptir miklu máli að nýta upprunann og söguna. Það er oft lykilatriði í því að skapa verðmæti,“ segir hún.
Sameiginlegur kraftur allra landshluta
Startup Landið varð til þegar öll landshlutasamtökin ákváðu að sameina krafta sína í einn öflugan nýsköpunarhraðal. Með því varð til vettvangur sem nær yfir landið allt, sem gerir stuðning við frumkvöðla bæði hagkvæmari og sterkari.
Í fyrstu keyrslu hraðalsins voru tólf teymi valin úr hópi fimmtíu umsækjenda. Þrátt fyrir að fyrirkomulagið sé að stórum hluta rafrænt hafa myndast sterk tengsl innan hópsins sem vara enn.
Opið fyrir umsóknir í næstu umferð
Næsta lota Startup Landsins er þegar í undirbúningi og er nú opið fyrir umsóknir. Umsóknarfrestur er til 1. september. Markmiðið er sem fyrr að styðja við bakið á frumkvöðlum á Suðurlandi og víðar og skapa tengslanet sem eflir nýsköpun í heimabyggð. Hægt er að sækja um hér.
Áhugasamir sunnlenskir frumkvöðlar geta leitað nánari upplýsinga hjá ráðgjöfum SASS.