Söguslóðir Suðurlands hljóta 6,5 milljóna króna styrk til eflingar ferðaþjónustu í heimabyggð.

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur úthlutað 170 milljónum króna í styrki til fjórtán fjölbreyttra verkefna sem miða að því að efla viðkvæmar byggðir landsins. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hlutu 6,5 milljóna króna styrk fyrir verkefnið „Söguslóðir Suðurlands“, sem hefur það að markmiði að þróa heildstæða sögutengda ferðaleið um landshlutann.
Úthlutunin er hluti af byggðaáætlun (aðgerð C.1 – Sértæk verkefni sóknaráætlanasvæða). Markmiðið er að tengja sóknaráætlanir landshluta við byggðaáætlun og efla atvinnusköpun, nýsköpun og varanleg áhrif í byggðarlögum um allt land.
Verðmætasköpun og lengri dvöl gesta
Verkefnið Söguslóðir Suðurlands snýst um að kortleggja og tengja saman sögustaði og menningarminjar á Suðurlandi í eina heildstæða ferðaleið. Með þessu á að lengja dvalartíma ferðamanna, draga úr dagsferðum og stuðla að því að stærri hluti teknanna verði eftir í heimabyggð.
SASS og Markaðsstofa Suðurlands leiða verkefnið ásamt byggðaþróunarfulltrúum á svæðinu og verður lögð áhersla á samstarf og samráð við íbúa, sveitarfélög, fyrirtæki og landeigendur sögustaða.
Stafræn miðlun og menningararfur
Hluti af verkefninu felst í því að setja ferðaleiðina fram á aðgengilegan hátt á vef og stafrænum kortum. Þar munu birtast valdir sögustaðir ásamt mögulegum undirleiðum sem tengjast til að mynda Njáluslóðum, klaustursögu, bókmenntum, sjóminjum og þjóðsögum.
Einnig verður útbúin rafræn handbók og efnisbanki fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, söfn og sýningar. Þetta mun gera samstarfsaðilum kleift að nýta sér efnið, pakka því inn í sínar vörur og bjóða upp á sögutengdar upplifanir allt árið um kring. Með þessu er stefnt að því að minnka árstíðasveiflur í ferðaþjónustu á Suðurlandi.
Samráð við heimafólk og stofnanir
Til að tryggja að verkefnið endurspegli sögu og staðaranda Suðurlands verða haldnar opnar vinnustofur vorið 2026. Þar gefst íbúum og hagaðilum tækifæri til að velja sögustaði, móta þemu og leggja línur fyrir framsetningu ferðaleiðarinnar.
Víðtækt samráð verður haft við stofnanir á borð við Þjóðminjasafnið, Minjastofnun, Náttúruverndarstofnun og Þingvallaþjóðgarð. Stefnt er að því að verkefnið nái yfir eitt og hálft ár, með formlegri opnun Söguslóða Suðurlands vorið 2027.