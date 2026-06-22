Síðasti stjórnarfundur SASS haldinn í Eyjum og aðalfundur framundan

Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga kom saman til síns 637. fundar föstudaginn 5. júní síðastliðinn og var fundurinn að þessu sinni haldinn í ráðhúsi Vestmannaeyja. Fundurinn einkenndist af mikilvægum ákvarðanatökum og undirbúningi fyrir komandi aðalfund samtakanna en ekki síður af mikilvægum fundum með heimamönnum. Fyrir formlegan stjórnarfund átti stjórnin afar gagnlegan og ánægjulegan hádegisverðarfund með nýrri bæjarstjórn Vestmannaeyja þar sem tækifæri og áskoranir í landshlutanum voru rædd í góðu tómi og færir stjórn SASS Eyjamönnum bestu þakkir fyrir höfðinglegar móttökur.
Stórhuga nýsköpun og innviðir í forgrunni
Í tengslum við fundinn kynnti stjórn SASS sér starfsemi tveggja risavaxinna framfaraverkefna í Vestmannaeyjum sem sýna glögglega þann gríðarlega kraft sem býr í sunnlensku atvinnulífi og innviðauppbyggingu. Stjórnin kynnti sér uppbyggingu Laxeyjar, en starfsemi þessa stórhuga landeldisfyrirtækis markar nýja tíma í innlendri matvælaframleiðslu og sjávarútvegi. Þá var framkvæmdasvæði tilraunaborana Vestmannaeyjaganga jafnframt heimsótt, en þau innviðaáform skipta sköpum fyrir öryggi, búsetugæði og tengingu eyjanna við fastalandið og Suðurland allt til framtíðar.
Ársreikningar samþykktir og úrbætur í sorpmálum
Á sjálfum stjórnarfundinum var ársreikningur SASS fyrir árið 2025 tekinn fyrir og samþykktur en hann verður lagður fyrir aðalfund þann 25. júní. Stjórnin samþykkti einnig ársreikning Sorpstöðvar Suðurlands fyrir árið 2025 ásamt framvindustöðu verkefna. Í framhaldinu var lögð fram skýrsla frá Eflu verkfræðistofu um nauðsynlegar úrbætur á Kirkjuferjuhjáleigu og samþykkti stjórn SASS að ráðist yrði í þær framkvæmdir og leitað hagstæðustu tilboða í verkið.
Uppfærðar reglur og undirbúningur aðalfundar í Þorlákshöfn
Framkvæmdastjóri SASS kynnti drög að dagskrá næsta aðalfundar samtakanna sem fram fer þann 25. júní næstkomandi í Versölum í Þorlákshöfn. Dagskrá fundarins verður afar fjölbreytt en þar verður ársreikningur og ársskýrsla SASS kynnt, skýrsla framkvæmdastjóra flutt, nýtt skipurit samtakanna kynnt og úthlutað úr Hörpusjóðnum. Á fundinum í Eyjum samþykkti stjórnin sömuleiðis uppfærðar úthlutunarreglur Uppbyggingarsjóðs Suðurlands, sem unnar voru af verkefnastjóra byggðamála og byggðaþróunarfulltrúum í samræmi við nýja Sóknaráætlun Suðurlands.
Ný stjórn kjörin til næstu tveggja ára
Á fundi samtakanna í Þorlákshöfn þann 25. júní verður kosið í nýja stjórn SASS auk þess sem skipað er í hinar ýmsu nefndir og ráð. Núverandi stjórn, sem lauk störfum á þessu kjörtímabili með fundinum í Eyjum, hefur verið skipuð öflugum fulltrúum víðs vegar af Suðurlandi. Anton Kári Halldórsson frá Rangárþingi eystra hefur gegnt embætti formanns og Sandra Sigurðardóttir frá Hveragerðisbæ embætti varaformanns. Aðrir aðalmenn í fráfarandi stjórn eru
Gauti Árnason frá Sveitarfélaginu Hornafirði
Jóhannes Gissurarson frá Skaftárhreppi
Helga Jóhanna Harðardóttir frá Vestmannaeyjabæ
Árni Eiríksson frá Flóahreppi
Brynhildur Jónsdóttir frá Sveitarfélaginu Árborg
Arnar Freyr Ólafsson frá Sveitarfélaginu Árborg
Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir frá Sveitarfélaginu Ölfusi.