SASS og Sigurhæðir skrifa undir samning um verkefnið „Brúum bilið“

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og þjónustumiðstöðin Sigurhæðir hafa undirritað samning vegna áhersluverkefnisins „Brúum bilið“. Markmið verkefnisins er að auka vitund ungs fólks um afleiðingar ofbeldis og þróa einstaklingsmiðaða þjónustu fyrir ungmenni á aldrinum 16–18 ára á Suðurlandi.
Frá því að Sigurhæðir hóf starfsemi árið 2021 hefur miðstöðin veitt rúmlega 450 konum faglega aðstoð vegna ofbeldis. Þrátt fyrir mikla aðsókn hefur reynslan sýnt að ungar konur á aldrinum 18–25 ára leita síður eftir hjálp en raunveruleg þörf bendir til. Þá hefur samtal við Fjölbrautaskóla Suðurlands leitt í ljós að aldurshópurinn 16–18 ára fellur oft að hluta til á milli þjónustukerfa þegar kemur að úrræðum fyrir þolendur ofbeldis.
Samstarf við FSu og ný þjónusta fyrir 16–18 ára
Til að mæta þessari þörf taka Sigurhæðir og FSu nú höndum saman. Nemendahópar í kynjafræði við skólann munu heimsækja Sigurhæðir þar sem starfsemin verður kynnt og unnin verða sérsniðin verkefni. Tilgangurinn er að auka meðvitund ungs fólks um ofbeldi, afleiðingar þess og mikilvægi þess að leita sér faglegs stuðnings.
Samhliða heimsóknunum verður þróuð og boðin einstaklingsmiðuð þjónusta fyrir ungmenni á aldrinum 16–18 ára. Verkefnið er tilraunaverkefni til tveggja skólaára þar sem aðsókn, þörf og árangur verða metin. Lokamarkmiðið er að leggja traustan grunn að varanlegri þjónustu fyrir þennan aldurshóp og efla samstarf við skóla og félagsþjónustur um allt Suðurland.
Um starfsemi Sigurhæða
Sigurhæðir er þjónustumiðstöð fyrir þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Miðstöðin hefur boðið konum 18 ára og eldri upp á samhæfða ráðgjöf, stuðning og meðferð á þeirra eigin forsendum. Eins og áður sagði er nú verið að þróa þjónustu fyrir 16 ára og eldri til að útvíkka starfsemina enn frekar.
Meðal þess sem stendur til boða:
Einstaklingsmeðferð, hópmeðferð og sérhæfð áfallameðferð.
Lögregla og lögfræðingur eru til staðar til að veita ráðgjöf og upplýsingar.
Sérstök fræðsla og lögfræðileg ráðgjöf fyrir innflytjendakonur, þar sem hægt er að fá táknmáls- eða tungumálatúlkun sé þess þörf.
Konur búsettar á Suðurlandi, sem og aðstandendur þeirra (óháð kyni, uppruna eða félagslegri stöðu), geta leitað til Sigurhæða til að fá stuðning og upplýsingar.