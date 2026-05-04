SASS og Markaðsstofa Suðurlands krefjast tafarlausra aðgerða vegna ótryggra samgangna til Vestmannaeyja

Stjórnir Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga og Markaðsstofu Suðurlands hafa sent innviðaráðherra, atvinnuvegaráðherra og þingmönnum Suðurlands ákall vegna óviðunandi stöðu samgangna til Vestmannaeyja. Í ákallinu er þess krafist að varanleg lausn finnist á rekstri Landeyjahafnar, en það sem af er ári hefur skipið þurft að sigla til Þorlákshafnar í 78% tilvika.
Í yfirlýsingunni, sem undirrituð er af stjórnarformönnum og framkvæmdastjórum SASS og MSS, kemur fram að ástandið sé farið að hafa veruleg áhrif á lífsgæði, öryggi og atvinnulíf í Eyjum. Siglingar Herjólfs séu lífæð samfélagsins og þegar hún rofnar sé í raun lokað á þann „þjóðveg“ sem íbúar treysta á.
Ákall vegna samgöngumála milli lands og Eyja
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra
Þingmenn Suðurlands
Stjórn Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga/SASS og stjórn Markaðsstofu Suðurlands/MSS lýsa yfir gríðarlegum áhyggjum af stöðu samgöngumála til Vestmannaeyja og taka undir ákall Ferðamálasamtaka Vestmannaeyja um að ekki verði lengur liðið það ástand sem íbúar Eyjanna búa við. Siglingar Herjólfs geta ekki verið flokkaðar sem almenningssamgöngur þar sem fólk hefur ekki val um að nýta sér aðrar leiðir þegar kemur að því að sækja þá þjónustu sem ekki er í boði á staðnum.
Segja má að sá þjóðvegur sem Herjólfur er fyrir íbúa Vestmannaeyja hafi verið lokaður meira og minna frá áramótum og hafa íbúar og gestir þurft að fara langa hjáleið um Þorlákshöfn með tilheyrandi óþægindum. Það sem af er ári (jan-apríl) hefur 78% siglingadaga verið siglt til og frá Þorlákshöfn en til samanburðar hefur hlutfallið verið nær 30% undanfarin þrjú ár á sama tímabili.
Mikið hefur verið fjallað um áhrifin sem þetta ástand hefur á íþróttaþátttöku barna og fullorðinna enda bætir þessi samgöngutöf mörgum klukkutímum við fjarveru úr vinnu og skóla vegna íþróttamóta. Það sem er enn alvarlegra er óstöðugt öryggi þegar kemur að flutningum aðfanga og afurða til og frá Vestmannaeyjum auk þeirra áhrifa sem þetta hefur á öryggi og líðan íbúa.
Sú atvinnugrein í Vestmannaeyjum sem líður líklega hvað mest fyrir þetta ástand er ferðaþjónustan. Sú grein hefur verið stöðugt vaxandi á undanförnum árum og hafa skatttekjur sveitarfélagsins af greininni aukist talsvert. Þá hefur fjöldi gistinátta farið vaxandi og fjöldi starfandi fólks í greininni einnig aukist.
Greinin er þó viðkvæm og sker þróun ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum sig aðeins úr þegar kemur að þróun í öðrum sveitarfélögum á Suðurlandi, þar sem árstíðasveiflan er meiri þar en annars staðar. Það gerir rekstrarumhverfi fyrirtækja viðkvæmara fyrir áföllum, nýting fjárfestinga er verri og meiri líkur á starfsmannaveltu þar sem erfiðara er að halda úti heilsársstörfum. Ferðamálasamtök Vestmannaeyja benda á að senn hefjist þeirra mikilvægasta tímabil en mælingar á árstíðasveiflu sýna að undanfarin ár hafa 55-65% gistinátta í Vestmannaeyjum bókast yfir þrjá stærstu mánuði ársins en restin dreifist á hina níu mánuðina. Til samanburðar er hlutfallið um 33% hjá Mýrdalshreppi sem stendur best hvað varðar árstíðasveifluna.
Samgöngur til Vestmannaeyja eru mikilvægar bæði íbúum og atvinnulífi Eyjanna. Eitt af vaxtartækifærum svæðisins er ferðaþjónustan og ef hún á að ná að blómstra verður að jafna tækifærin til vaxtar með því að efla aðgengi Herjólfs í Landeyjahöfn.
Stjórn SASS og stjórn MSS krefjast þess að málið verði tekið föstum tökum og varanleg lausn fundin til þess að opna þann þjóðveg til Vestmannaeyja sem siglingar um Landeyjarhöfn eru.
Fyrir hönd stjórnar SASS
Anton Kári Halldórsson stjórnarformaður, Ingunn Jónsdóttir framkvæmdastjóri
Fyrir hönd stjórnar MSS
Sveinn Heiðar Jensson stjórnarformaður, Ragnhildur Sveinbjarnardóttir framkvæmdastjóri