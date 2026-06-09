SASS hlýtur veglegan Evrópustyrk vegna sjálfbærrar uppbyggingar gagnavera á Suðurlandi

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hafa hlotið veglegan styrk úr Norðurslóðaáætlun Interreg NPA fyrir þátttöku í hinu nýja alþjóðlega verkefni DC NEST. Verkefnið miðar markvisst að því að styðja sveitarfélög og svæði á Norðurslóðum við að undirbúa, stýra og skipuleggja uppbyggingu gagnavera á sjálfbæran og upplýstan hátt. Heildarstyrkurinn til SASS nemur 124.280 evrum, sem jafngildir um 18 milljónum íslenskra króna.
Hagnýt verkfæri fyrir sunnlensk sveitarfélög
SASS mun leiða alla íslenska þátttöku í verkefninu og leggja áherslu á stjórnsýslu, samráð og faglegan stuðning við sveitarfélögin á Suðurlandi. Hröð þróun stafrænna innviða kallar á ríka skipulagsgetu og mun DC NEST þróa hagnýt verkfæri, efla staðbundna þekkingu og stuðla að þekkingamiðlun milli landa. Með þessu móti geta kjörnir fulltrúar og starfsfólk sveitarfélaga tekið upplýstar og hnitmiðaðar ákvarðanir um staðsetningu og stærð gagnavera í sínum heimasveitum.
Meginmarkmið verkefnisins er að tryggja að hvers kyns uppbygging gagnavera skili raunverulegum og sýnilegum ávinningi fyrir samfélög, innviði og staðbundið atvinnulíf. Horft verður til þess hvernig megi nýta auðlindir svæðisins með ábyrgum hætti og hvernig slík starfsemi getur ýtt undir frekari verðmætasköpun og fjölbreytni í atvinnulífi landshlutans.
Víðtækt alþjóðlegt samstarf til næstu þriggja ára
Verkefnið mun standa yfir í 30 mánuði og veitir SASS einstakt tækifæri til að sækja þekkingu og deila reynslu með öðrum svæðum á Norðurslóðum. Samstarfsaðilar SASS í verkefninu DC NEST koma frá Finnlandi, Írlandi og Svíþjóð, en öll þessi lönd búa yfir víðtækri reynslu af sjálfbærri stýringu stórra tækniverkefna.