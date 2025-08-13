Samstarfs- og nýsköpunarstyrkir til íslenskunáms innflytjenda

Mennta- og barnamálaráðherra hefur auglýst styrki til umsóknar sem ætlaðir eru til að efla samstarf og nýsköpun í íslenskunámi fyrir innflytjendur. Úthlutað verður allt að 200 milljónum króna í verkefni sem ná til fjölbreyttra hópa innflytjenda með nýju námi, aðferðum eða verkfærum sem gerð verða aðgenilega. Gert er ráð fyrir samstarfi þvert á kerfi menntunar, atvinnulífs og/eða velferðar þar sem samstarfsaðilar geta verið skólar, fræðsluaðilar, sveitarfélög samtök, félög, stofnanir/fyrirtæki eða sérfræðingar.
Úthlutunin byggir á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að innflytjendur fái tækifæri til að læra íslensku og taka virkan þátt í samfélaginu. Byggir hún jafnframt á menntastefnu 2030 og aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu fyrir árin 2024-2026, þar sem lögð er áhersla á fjölbreyttar leiðir fyrir ólíka hópa til að læra íslensku.
Sex áherlsusvið verkefna
Styrkir verða veittir til samstarfsverkefna sem tengjast a.m.k. einu af neðan greindum áherslu sviðum. Verða þau að fela í sér nýjung, byggja metinni þörf ásamt faglegri og rekstarlegri getu eins umsóknaraðila sem jafnframt ber ábyrgð á verkefninu. Umsóknir verða að tengjast a.m.k. einu af eftirfarandi sviðum:
- Samstarf um íslenskustuðning í starfs-, iðn-, tækni- eða undirbúningsnámi/starfþjálun.
- Samstarf um innleiðingu aðferða og þekkingar til að undirbúa einstaklinga 16 ára og eldri fyrir frekara nám eða störf með áherslu á læsi, menningu og samskipti í íslensku samfélagi.
- Samstarf um stafræna miðlun og/eða einstaklingsmiðaðan námsstuðning við unga innflytjendur til að fjöla tækifærum þeirra til virkrar þátttöku eða rjúfa eingangrun vegna skorts á íslenskukunnáttu.
- Samstarf um að auka vægi íslensku í daglegu lífi fullorðinna innflytjenda með sérstaka áherslu á þau sem vinna ein eða eru heimavinnandi til að efla félagsleg tengsl, bjargráð og samfélagslega þekkingu.
- Samstarf um íslenskunám fyrir foreldra barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi með það að markmiði að þau geti stutt börn sín í nýju málumhverfi og verið virkur hluti af því.
- Samstarf um íslenskunám starfsfólks með fjölbreyttan tungumála- eða menningarbakgrunn sem vinnur í skólum, í frístundastarfi eða við umönnun með sérstaka áherlus á uppeldi, menntun eða velferð.
Nánari upplýsingar um styrkina og umsóknarferlið er í frétt á vef stjórnarráðsins hér.