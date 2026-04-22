Samningur undirritaður um framtíðarskipulag Skjálftans

Nýlega var undirritaður samningur á milli Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga og Týru hugverks og handverks ehf. vegna áhersluverkefnisins „Skjálftinn – greining og undirbúningur fyrir jafna þátttöku grunnskóla á Suðurlandi“. Markmið verkefnisins er að tryggja að hæfileika- og menningarverkefnið Skjálftinn geti vaxið og dafnað þannig að öllum grunnskólabörnum á Suðurlandi standi til boða að taka þátt, óháð búsetu eða stærð skóla.
Skjálftinn hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem dýrmætur vettvangur fyrir sköpunargleði og félagslegan þroska ungmenna í landshlutanum. Reynslan hefur hins vegar sýnt að þátttaka skóla hefur verið nokkuð misjöfn, sem skýrist meðal annars af áskorunum við fjármögnun, flókinni tæknilegri umgjörð og skipulagningu. Með þessu nýja áhersluverkefni er stigið mikilvægt skref í að greina hvernig megi móta sanngjarnt og hagkvæmt kerfi sem tryggir jafnræði nemenda um allt Suðurland.
Greining á nýjum leiðum og tækni
Verkefnið felst í víðtækri greiningarvinnu þar sem skoðaðar verða mismunandi leiðir til að þróa framkvæmd Skjálftans. Meðal annars verður lagt mat á hvort innleiða eigi undankeppnir í bland við úrslitakeppni til að draga úr kostnaði og ferðalögum, ásamt því að kanna hvernig megi nýta tæknimenn og sérfræðiþekkingu á svæðinu betur. Markmiðið er að finna skipulag sem eykur gæði keppninnar en lækkar um leið þröskuldinn fyrir smærri skóla og sveitarfélög sem staðsett eru fjarri stærri þéttbýliskjörnum.
Samstarf og fjármögnun til framtíðar
Halldóra Rut Baldursdóttir leiðir verkefnið í samstarfi við SASS og byggðaþróunarfulltrúa á svæðinu. Hluti af vinnunni snýr að því að styðja betur við leiðbeinendur í skólunum og búa til skýrari verkferla sem einfalda alla aðkomu að verkefninu. Jafnframt verður lögð áhersla á að kortleggja fjármögnunarleiðir til framtíðar og greina hvaða þættir Skjálftans geta fallið undir styrktarsjóði á borð við Barnamenningarsjóð.
Vegvísir að nýjum Skjálfta
Vinna við verkefnið fór af stað í síðasta mánuði og er gert ráð fyrir að henni ljúki í mars á næsta ári. Heildarkostnaður við þessa greiningarvinnu er áætlaður 12 milljónir króna, en þar af nemur framlag úr Sóknaráætlun Suðurlands 5,5 milljónum króna. Niðurstaða vinnunnar verður heildstæð greining og tillögur að framtíðarfyrirkomulagi sem sveitarfélög á Suðurlandi geta byggt ákvarðanir sínar á, með það að markmiði að gera Skjálftann að sjálfbærum og öflugum menningarviðburði fyrir öll börn í landshlutanum.