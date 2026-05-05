Samningur um „Öruggara Suðurland“ undirritaður: Markviss eftirfylgni og öflugra samstarf viðbragðsaðila

Ingunn Jónsdóttir framkvæmdastjóri SASS og Arndís Soffía Sigurðardóttir fulltrúi Lögreglustjórans á Suðurlandi undirrituðu nýverið samning um áhersluverkefnið „Öruggara Suðurland“. Verkefnið, sem hlýtur 10 milljóna króna styrk úr Sóknaráætlun Suðurlands, miðar að því að styrkja samstarf viðbragðsaðila og tryggja íbúum landshlutans hraðari og markvissari aðstoð í viðkvæmum málum.
„Öruggara Suðurland“ er samhæft öryggis- og velferðarverkefni sem byggir á nánu samstarfi lögreglu, sveitarfélaga, heilbrigðisþjónustu og menntastofnana á Suðurlandi. Markmiðið er að stytta boðleiðir milli kerfa þegar einstaklingar glíma við ofbeldi, fíknivanda eða andleg veikindi og tryggja að viðeigandi úrræði grípi þá sem á þurfa að halda strax á fyrstu stigum.
Brú á milli kerfa með markvissri eftirfylgd
Kjarni verkefnisins er 75% stöðugildi starfsmanns sem starfar þvert á stofnanir og þjónar öllum samstarfsaðilum. Starfsmaðurinn gegnir lykilhlutverki við að fylgjast með málum í lögreglukerfinu, kortleggja þörf á stuðningi og tryggja að einstaklingar fái fljótt og örugglega aðgengi að viðeigandi þjónustu hjá sveitarfélögum, heilbrigðisstofnunum eða félagasamtökum. Með þessu er dregið úr líkum á því að mál falli á milli þilja og stuðlað að bættu öryggi og líðan íbúa á Suðurlandi.
Öflugt samstarf sunnlenskra lykilstofnana
Verkefnið hvílir á breiðum grunni og byggir á samstilltu átaki margra af mikilvægustu stofnunum landshlutans. Auk Lögreglustjórans á Suðurlandi og SASS koma fjölmargir lykilaðilar að framkvæmdinni til að tryggja öryggi og velferð íbúa. Þar má nefna Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Félagsþjónustuna og barnavernd á Suðurlandi, ásamt Sýslumanninum á Suðurlandi. Menntastofnanir á svæðinu skipa sömuleiðis stóran sess í verkefninu, en þar eiga Fjölbrautaskóli Suðurlands, Menntaskólinn á Laugarvatni og Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu öflugt samstarf um að bæta þjónustu og stytta boðleiðir fyrir unga fólkið í landshlutanum.
Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands
„Öruggara Suðurland“ er áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands á vegum SASS. Verkefnið þykir til fyrirmyndar hvað varðar hagkvæmni og samfélagslegan ávinning, en það byggir á hugmyndafræði farsældar og snemmtækrar íhlutunar. Gert er ráð fyrir að vinnulagið sem nú er fest í sessi á Suðurlandi muni nýtast sem fyrirmynd fyrir sambærileg verkefni víðar um landið í framtíðinni.
Samningstími verkefnisins nær fram til apríl 2027 og er það von beggja undirritunaraðila að þessi fjárfesting í auknu samstarfi muni skila sér í auknu öryggi og bættri velferð fyrir alla Sunnlendinga.