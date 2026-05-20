Samgönguerfiðleikar tefja rannsóknir á Eyjagöngum

Framkvæmdir við rannsóknarboranir vegna Eyjaganga halda áfram af fullum krafti þrátt fyrir krefjandi aðstæður. Verkið krefst mikillar nákvæmni og tímasetningar skipta sköpum, en í nýlegri frétt frá Eyjafréttum kemur fram að ótryggar samgöngur við Vestmannaeyjar séu farnar að setja strik í reikninginn.
Haraldur Pálsson, framkvæmdastjóri Eyjaganga, bendir á að tafir á siglingum Herjólfs hafi raskað mannaskiptum við borunina, sem kostar verkefnið bæði tíma og fjármuni. Þetta dregur með skýrum hætti fram hvers vegna varanleg úrlausn í samgöngumálum Eyjamanna er svo brýn. Á sama tíma vinna forsvarsmenn Eyjaganga og SASS ötullega að framgangi málsins gagnvart stjórnvöldum, meðal annars á fundi með fjárlaganefnd Alþingis í gær.