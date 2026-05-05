Reyndur kennsluráðgjafi bætist í hóp ART-teymis Suðurlands

5. maí 2026
Hildur Bjargmundsdóttir hefur verið ráðin til starfa hjá ART-teymi Suðurlands og mun hún hefja störf þann 1. ágúst næstkomandi. Hildur færir teyminu dýrmæta þekkingu og víðtæka reynslu úr sunnlensku skólasamfélagi.

ART-teymi Suðurlands styður við börn, fjölskyldur og skólastarf við úrlausn samskipta- og hegðunarvanda með markvissri þjálfun í félagsfærni og tilfinningastjórn. Með ráðningu Hildar styrkist teymið enn frekar í því mikilvæga verkefni að mæta þörfum barna á Suðurlandi.

Víðtæk reynsla úr skólasamfélaginu á Selfossi

Hildur býr yfir mikilli menntun og reynslu á sviði skólamála. Hún er með B.Sc. gráðu í landafræði og kennsluréttindi fyrir bæði grunn- og framhaldsskóla. Þá er hún með M.T. gráðu í starfstengdri leiðsögn og kennsluráðgjöf.

Frá árinu 2004 hefur Hildur starfað við kennslu í grunnskólum og því vel kunnug þeim áskorunum og tækifærum sem fylgja skólastarfi. Hún hefur undanfarin ár gegnt starfi deildarstjóra sérkennslu við Stekkjaskóla á Selfossi og verið hluti af stjórnendateymi skólans frá því hann var opnaður.

Öflug viðbót við stuðningskerfi Suðurlands

Það er mikill fengur fyrir ART-teymið að fá Hildi til liðs við hópinn. Hún kemur með ferska og djúpa innsýn í skólaumhverfið sem mun nýtast vel í samstarfi við sveitarfélög og skólastofnanir á svæðinu. Menntun hennar á sviði kennsluráðgjafar og reynsla af stjórnun og sérkennslu mun efla getu teymisins til að veita markvissan stuðning og ráðgjöf.

Við bjóðum Hildi hjartanlega velkomna til starfa og hlökkum til samstarfsins.

 



