Rannsóknaboranir vegna Eyjaganga á fleygiferð: Ráðherra kynnti sér stöðu mála

Verkefninu í kringum Eyjagöng, sem er eitt stærsta samgöngu- og innviðamál Suðurlands, miðar vel áfram. Kjarnaborun í Vestmannaeyjum hefur gengið vonum framar síðustu daga og verkefnið fékk á dögunum heimsókn frá innviðaráðherra og forstjóra Vegagerðarinnar, sem sýnir þann ríka stuðning sem þetta stóra hagsmunamál nýtur.
Afbragðs árangur við borun á Eiðinu
Kjarnaborun í rannsóknarholu EG-01 á Eiðinu í Vestmannaeyjum hefur gengið feikilega vel síðustu daga. Borinn er nú kominn niður á 222,3 metra dýpi en það tókst að bora rúmlega 120 metra á aðeins átta dögum. Slíkur hraði þykir framúrskarandi árangur við kjarnaborun sem þessa. Tæknin gengur út á að draga heilan, sívalan bergkjarna upp úr jörðinni sem gerir jarðfræðingum kleift að rannsaka gæði og uppbyggingu berglaga nákvæmlega þar sem möguleg jarðgöng munu liggja.
Næstu skref á Landeyjasandi
Ef áætlanir ganga eftir mun borun á Eiðinu ljúka endanlega um næstu helgi. Í kjölfarið verður hafist handa við frágang á svæðinu áður en borinn og annar tækjabúnaður verður fluttur yfir á Landeyjasand. Þar munu rannsóknir halda áfram við borun á næstu holu, sem ber heitið EG-02. Þessi hraði framgangur gefur afar góð fyrirheit og mun skila dýrmætum gögnum fyrir frekari hönnun og undirbúning ganganna.
Breiður stuðningur við lykilverkefni á Suðurlandi
Það var stór og ánægjulegur áfangi fyrir framgang verkefnisins þegar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra og Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar sóttu borstæðið í Eyjum heim ásamt fulltrúum úr ráðuneytinu. Gestirnir fengu góða innsýn í stöðu mála, tæknilegar útfærslur og næstu skref.
Fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum og Suðurlandið í heild sinni eru Eyjagöng gríðarlega mikilvægt hagsmunamál þegar litið er til öryggis, atvinnuþróunar og framtíðarsamgangna. Heimsóknin staðfestir þann mikla áhuga sem ríkir um verkefnið á æðstu stöðum. Lifandi og milliliðalausar umræður á borð við þessar tryggja að allir aðilar rói í sömu átt og gefa aðstandendum verkefnisins aukinn kraft til að fylgja því eftir af fullum þunga.
Frekari upplýsingar og nýjustu fréttir af gangi mála má lesa nánar á vefsíðu Eyjaganga.