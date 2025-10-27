„Ótrúlegur drifkraftur“ í Mýrdalshreppi: Harpa Elín Haraldsdóttir hlýtur Menningarverðlaun Suðurlands 2025
Harpa Elín Haraldsdóttir, forstöðukona Kötluseturs í Vík, hlaut Menningarverðlaun Suðurlands 2025. Verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn á Ársþingi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS), sem fram fór á Kirkjubæjarklaustri dagana 23.–24. október sl.
Harpa hlýtur viðurkenninguna fyrir ómetanlegt og óeigingjarnt framlag sitt til menningar og samfélags í Mýrdalshreppi.
Óeigingjarnt starf og einstakur drifkraftur
Í rökstuðningi dómnefndar, sem vitnað var til við afhendinguna, er Hörpu lýst sem
„ótrúlegum drifkrafti“ í samfélaginu. „Með sinni einstöku orku, jákvæðni og góðvild hefur hún haldið uppi menningarstarfi og samfélagslegri virkni af ótrúlegum krafti“.
Í umsögn dómnefndar kemur jafnframt fram að starf hennar sem forstöðukona Kötluseturs nái langt út fyrir hefðbundin starfsmörk. Hún hafi staðið að skipulagningu og framkvæmd bæjarhátíða á borð við Regnbogann og Vor í Vík, oft ein eða með takmarkaðri aðstoð auk þess að standa fyrir fjölmörgum öðrum viðburðum á borð við myndlistarsýningar, tónleika og leikrit.
Sérstaklega er tekið fram hversu mikilvægu hlutverki Harpa gegnir í samfélagi þar sem um 62% íbúa eru af erlendum uppruna. Hún hefur tekið á móti nýjum íbúum af hlýju, staðið fyrir bókaklúbbum og kaffihúsum til að æfa íslensku og veitt ómetanlegan stuðning við íbúa í samskiptum við stjórnsýslu og félagsþjónustu.
„Hún er virkur samfélagsþegn – ekki aðeins í menningarmálum heldur einnig í
foreldrastarfi, forvarnarstarfi, starfi með eldri borgurum og í farsæld barna,“ segir enn fremur í rökstuðningnum.
Breiddin í menningarlífinu á Suðurlandi
Menningarverðlaun Suðurlands eru samfélags- og hvatningarverðlaun á sviði menningar og eru nú veitt í sjöunda sinn. Alls bárust fimm tilnefningar í ár sem þóttu sýna þá miklu breidd sem er í menningarlífi á Suðurlandi.