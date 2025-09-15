Óskað eftir tilnefningum til hvatningarverðlauna á sviði menningarmála á Suðurlandi 2025

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga óska eftir tilnefningum til samfélags- og hvatningarverðlauna á sviði menningarmála á Suðurlandi. Um er að ræða samfélagslega viðurkenningu sem SASS mun veita formlega á ársþingi sínu í október 2025.
Markmiðið með verðlaununum er að vekja jákvæða athygli á menningartengdum verkefnum á Suðurlandi, en mikil gróska hefur verið á þeim vettvangi undafarin ár.
Verðlaunin má veita einstaklingi, fyrirtæki, stofnun, söfnum, hópi og/eða verkefni. Verðlaunin eru hugsuð sem hvatning á sviði menningar en menning er víða hornsteinn hvers samfélags og skiptir íbúa og gesti á Suðurlandi miklu máli.
Í rökstuðningi tilnefningarinnar skal hafa eitthvað af eftirfarandi atriðum til hliðsjónar:
- Hefur tilnefndur gefið jákvæða mynd af Suðurlandi og/eða ákvæðnu svæði á Suðurlandi?
- Hefur tilnefndur stuðlað að þátttöku íbúa og/eða gesta á menningarviðburðum á Suðurlandi?
- Hefur tilnefndur vakið sérstaka athygli á menningararfi Sunnlendinga?
- Hefur tilnefndur aukið samstöðu og virkni í tengslum við menningu meðal íbúa?
- Hefur tilnefndur skapað nýtt menningartengt verkefni sem vakið hefur eftirtekt?
- Hefur tilnefndur með einhverjum hætti stuðlað að aukinni menningu hjá börnum og ungmennum?
Veitt verður viðurkenning sem og peningaverðlaun sem nýta á til áframhaldandi menningarstarfs á Suðurlandi.
Tilnefningar skal senda á netfangið menningarverdlaun@sass.is eigi síðar en miðvikudaginn 8. október nk.