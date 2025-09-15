sass@sass.is 480-8200

Óskað eftir tilnefningum til hvatningarverðlauna á sviði menningarmála á Suðurlandi 2025

15. september 2025
Fréttir

 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga óska eftir tilnefningum til samfélags- og hvatningarverðlauna á sviði menningarmála á Suðurlandi. Um er að ræða samfélagslega viðurkenningu sem SASS mun veita formlega á ársþingi sínu í október 2025.

Markmiðið með verðlaununum er að vekja jákvæða athygli á menningartengdum verkefnum á Suðurlandi, en mikil gróska hefur verið á þeim vettvangi undafarin ár.

Verðlaunin má veita einstaklingi, fyrirtæki, stofnun, söfnum, hópi og/eða verkefni. Verðlaunin eru hugsuð sem hvatning á sviði menningar en menning er víða hornsteinn hvers samfélags og skiptir íbúa og gesti á Suðurlandi miklu máli.

Í rökstuðningi tilnefningarinnar skal hafa eitthvað af eftirfarandi atriðum til hliðsjónar:

  • Hefur tilnefndur gefið jákvæða mynd af Suðurlandi og/eða ákvæðnu svæði á Suðurlandi?
  • Hefur tilnefndur stuðlað að þátttöku íbúa og/eða gesta á menningarviðburðum á Suðurlandi?
  • Hefur tilnefndur vakið sérstaka athygli á menningararfi Sunnlendinga?
  • Hefur tilnefndur aukið samstöðu og virkni í tengslum við menningu meðal íbúa?
  • Hefur tilnefndur skapað nýtt menningartengt verkefni sem vakið hefur eftirtekt?
  • Hefur tilnefndur með einhverjum hætti stuðlað að aukinni menningu hjá börnum og ungmennum?

 

Veitt verður viðurkenning sem og peningaverðlaun sem nýta á til áframhaldandi menningarstarfs á Suðurlandi.

Tilnefningar skal senda á netfangið menningarverdlaun@sass.is eigi síðar en  miðvikudaginn 8. október nk.

 



Tengt efni

© SASS 2020