Opnað fyrir umsóknir í Startup Landið 2026: Einstakt tækifæri fyrir sunnlenska frumkvöðla

Formlega hefur verið opnað fyrir umsóknir í nýsköpunarhraðalinn Startup Landið 2026. Hraðallinn er sérsniðinn að frumkvöðlum á landsbyggðinni og er kjörinn vettvangur fyrir Sunnlendinga sem ganga með flotta viðskiptahugmynd í maganum og vilja láta til sín taka. Umsóknarfrestur er til og með 1. september næstkomandi.
Tengja saman náttúru, nýtingu og nýsköpun
Startup Landið er nýsköpunarhraðall sem leitar að hugmyndum sem styrkja samfélög, skapa störf og skila raunverulegum verðmætum um land allt. Sérstaða hraðalsins felst í því að brúa bilið á milli náttúru, nýtingar og nýsköpunar – áherslur sem ríma fullkomlega við auðlindir og tækifæri á Suðurlandi.
Að skipulagningu standa samtök landshluta hringinn í kringum landið, þar á meðal Samtök sunnlenskra sveitarfélaga. Markmiðið er að skapa öflugan vettvang fyrir frumkvöðla og áhugafólk um nýsköpun á landsbyggðinni.
Markviss fræðsla og stuðningsumhverfi
Hraðallinn sjálfur hefst þann 24. september og stendur til 5. nóvember 2026. Þau teymi sem valin verða til þátttöku fá dýrmæta fræðslu, faglega ráðgjöf og aðgang að sterku stuðningsumhverfi sem hjálpar þeim að þróa viðskiptahugmyndir sínar áfram og koma þeim á markað.
Sunnlensk teymi gerðu það gott í fyrra þegar hraðallinn var haldinn í fyrsta sinn. Teymin Festivus og HundaVeisla útskrifuðust með glæsibrag og sýndu fram á þann mikla kraft sem í þeim býr.
SASS hvetur sunnlenska frumkvöðla, jafnt einstaklinga sem teymi, til að nýta sér þetta flotta tækifæri til að koma hugmyndum sínum á flug og senda inn umsókn á vefsíðunni startuplandid.is fyrir lokafrestinn þann 1. september.