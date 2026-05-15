Opnað fyrir umsóknir í nýjan Hörpusjóð – Ein milljón króna til samfélagsverkefna sem efla inngildingu

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hafa sett á laggirnar nýjan samfélagssjóð, Hörpusjóðinn, til minningar um Hörpu Elínu Haraldsdóttur. Sjóðnum er ætlað að styðja við verkefni sem efla inngildingu og samheldni nýrra íbúa á Suðurlandi og er nú blásið til fyrstu úthlutunar hans. Umsóknarfrestur er til og með 15. júní nk.
Hörpusjóðurinn er nýr sjóður stofnaður til minningar um Hörpu Elínu Haraldsdóttur, sem var ötull talsmaður þess að taka vel á móti nýjum íbúum og draga fram það sem sameinar fólk á hverjum stað.
Markmið og áherslur hins nýja sjóðs
Markmið Hörpusjóðsins er að styðja við félagslega og menningarlega aðlögun nýrra íbúa á Suðurlandi, óháð þjóðerni, tungumáli eða bakgrunni. Sjóðnum er ætlað að auka samheldni og gagnkvæman skilning milli nýrra og rótgróinna íbúa og stuðla þannig að lifandi og öruggum samfélögum í landshlutanum.
Verkefni sem njóta forgangs eru m.a.:
- Verkefni sem stuðla að virkri þátttöku nýrra íbúa í samfélags-, menningar- og frístundalífi.
- Samstarfsverkefni milli nýrra íbúa og rótgróinna samfélagshópa.
- Stuðningur við tungumálanám, menningarlæsi eða samfélagsfræðslu.
- Skapandi og nýjar leiðir til að styrkja inngildingu.
Hverjir geta sótt um?
Styrkir eru veittir aðilum sem starfa á Suðurlandi, þar á meðal félagasamtökum, sveitarfélögum og stofnunum þeirra, íþróttafélögum, grasrótarhópum og einstaklingum. Styrkupphæðin nemur 1.000.000 króna og er veitt einu verkefni árlega.
Umsóknarferli
Umsækjendur skulu sýna fram á tengsl verkefnis við nærsamfélagið á Suðurlandi og raunverulega samfélagsþörf. Verkefni skulu að jafnaði vera tímabundin og þeim skal lokið innan 12 mánaða frá úthlutun.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2026.
Hægt er að nálgast úthlutunarreglur og umsóknarform hér
SASS hvetur öll þau sem eru með góðar hugmyndir að verkefnum sem efla samfélagsandann og inngildingu á Suðurlandi til að kynna sér úthlutunarreglur og senda inn umsókn í þennan nýja og mikilvæga sjóð.