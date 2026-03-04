sass@sass.is 480-8200

Opið fyrir umsóknir um Lóu – 100 milljóna króna nýsköpunarstyrkir fyrir landsbyggðina

4. mars 2026
Fréttir

 

Nú hefur verið opnað fyrir umsóknir um Lóu, nýsköpunarstyrki fyrir landsbyggðina árið 2026. Heildarfjárhæð Lóu í ár er 100 milljónir króna og er umsóknarfresturinn til og með 30. mars næstkomandi.

Hlutverk og markmið

Styrkjunum er úthlutað til nýsköpunarverkefna utan höfuðborgarsvæðisins. Hlutverk þeirra er að auka við nýsköpun á landsbyggðinni og styðja við eflingu byggða og landshluta með nýskapandi verkefnum. Sérstök áhersla er lögð á að styðja við atvinnulíf og verðmætasköpun sem byggir á hugviti, þekkingu og nýrri færni.

Fyrir hvers konar verkefni?

Lóu – nýsköpunarstyrkir eru ætlaðir verkefnum sem komin eru af byrjunarstigi. Við mat á nýnæmi verkefna er stuðst við skilgreiningu OECD um nýsköpun. Hún er skilgreind sem innleiðing nýrrar eða mjög endurbættrar vöru, þjónustu eða ferils, nýrrar aðferðar til markaðssetningar eða nýrrar skipulagsaðferðar í viðskiptaháttum, skipulagi á vinnustað eða ytri samskiptum.

Uppbygging á nýsköpunarvistkerfi

Vakin er athygli á því að styrkirnir eru einnig hugsaðir fyrir verkefni sem styðja við uppbyggingu á vistkerfi fyrir nýsköpunarstarfsemi og frumkvöðlastarf á forsendum svæðanna. Slík verkefni munu þó ekki nema meira en helmingi þeirra verkefna sem hljóta úthlutun.

Úthlutunarreglur og mótframlag

Sérstakur matshópur metur umsóknirnar í samræmi við nýsköpunarstefnu og áherslur stjórnvalda. Eftirfarandi reglur gilda um styrkina:

  • Heildarfjárhæð ársins 2026 er 100 milljónir króna.
  • Styrkjum er úthlutað til eins árs í senn.
  • Hvert verkefni getur hlotið að hámarki 20% af heildarúthlutun hvers árs.
  • Krafist er að mótframlag frá umsækjanda sé að lágmarki 30%.

Hvernig er sótt um?

Umsóknir skulu berast rafrænt í gegnum vefinn minarsidur.hvin.is fyrir miðnætti þann 30. mars 2026.

 



