Opið fyrir umsóknir í Matvælasjóð: Tækifæri fyrir nýsköpun í matvælaframleiðslu

6. febrúar 2026
Nú hefur verið opnað fyrir umsóknir í Matvælasjóð og er umsóknarfrestur til og með 27. febrúar 2026. Sjóðurinn er mikilvægur bakhjarl fyrir frumkvöðla og fyrirtæki sem vilja vinna að nýsköpun og verðmætaaukningu í íslenskri matvælaframleiðslu.

Hlutverk sjóðsins er að styðja við þróun og nýsköpun í framleiðslu og vinnslu matvæla, sem og hliðarafurða úr landbúnaðar- og sjávarafurðum. Áhersla er lögð á verkefni sem stuðla að sjálfbærni, aukinni samkeppnishæfni og verðmætasköpun. Þá styður sjóðurinn einnig við vöruþróun og markaðssókn á erlendum mörkuðum, í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Fjórir styrkflokkar – frá hugmynd til markaðar

Matvælasjóður veitir styrki í fjórum flokkum sem ná til verkefna á öllum stigum þróunar:

  • Bára: Fyrir verkefni á hugmyndastigi.
  • Kelda: Fyrir rannsókna- og þróunarverkefni.
  • Afurð: Fyrir vöruþróun og markaðssókn.
  • Fjársjóður: Fyrir verkefni sem snúa að hagnýtum rannsóknum og verðmætasköpun.

Umsóknir skulu sendar rafrænt í gegnum umsóknarkerfið á afurd.is. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér handbók sjóðsins vel, en hana má nálgast á heimasíðu Matvælasjóðs.

Fyrirspurnir varðandi umsóknarferlið má senda á netfangið matvaelasjodur@atrn.is.

 



