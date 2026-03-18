Nýtt merki ART teymisins fangar kjarnann í starfinu

ART teymi Suðurlands hefur tekið í notkun nýtt merki (lógó). Nýja merkið er stílhreint í útliti og ber með sér sterka og skýra skírskotun í þau gildi og þá hugmyndafræði sem teymið vinnur eftir.
Barnið er miðpunktur og fjölskyldan er heildin
Merkið sýnir uppdrátt af fjölskyldu þar sem barnið er miðpunktur. Þetta endurspeglar grunninn í starfi ART-teymisins, að alltaf er unnið út frá hegðun og líðan barnsins. Hringurinn utan um fjölskylduna táknar samheldnina og þá mikilvægu nálgun að öll fjölskyldan tekur þátt í vinnunni saman sem ein heild.
Hvað er ART?
Aðferðafræði ART byggir á þremur meginþáttum: félagsfærni, sjálfsstjórn og siðferði. Í gegnum þjálfunina er börnum kennt hvernig bregðast á við í ýmsum félagslegum aðstæðum um leið og unnið er markvisst með sjálfsstjórn. Þar læra þau að þekkja bæði eigin tilfinningar og annarra og tileinka sér aðferðir til að stjórna þeim. Jafnframt er lögð áhersla á siðferði, en þar eru gildi samfélagsins rædd og styrkt. Til þess er notast við klípusögur, umræður, röksemdafærslu og jákvæða styrkingu.
Markmið ART-teymisins er að styðja við jákvæða hegðun og bæta líðan og samskipti. Það er gert í nánu samstarfi við foreldra, fjölskyldur og skóla barnanna.