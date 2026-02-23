Nýr samstarfssamningur: Skýrari sýn og aukinn faglegur stuðningur í ferðaþjónustu

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga og Markaðsstofa Suðurlands hafa undirritað nýjan samstarfssamning. Markmið nýja samningsins er að efla enn frekar samstarf þessara tveggja lykilaðila á sviði ferðaþjónustu og tengdra atvinnugreina í landshlutanum og styðja við verðmætasköpun í héraði.
Ferðaþjónusta er ein af mikilvægustu stoðum atvinnulífs á Suðurlandi og krefst öflugs samstarfs þeirra aðila sem leiða þróun hennar. Með nýja samningnum er lagður grunnur að markvissari uppbyggingu og enn skýrari stefnumótun fyrir landshlutann allan.
Samræmd sýn til framtíðar
Eitt helsta markmið samningsins er að tryggja gott samræmi milli mikilvægustu stefnuskjala svæðisins. Unnið verður að því að tryggja samræmi milli Sóknaráætlunar Suðurlands, Áfangastaðaáætlunar Suðurlands og markaðs- og þróunarstarfs sem Markaðsstofan sinnir nú þegar. Með þessu er tryggt að allir rói í sömu átt þegar kemur að framþróun áfangastaðarins Suðurland.
Faglegur stuðningur við fyrirtæki og frumkvöðla
Samstarfinu er einnig ætlað að hafa bein og jákvæð áhrif á grasrót atvinnulífsins. Sérstök áhersla verður lögð á að efla faglega ráðgjöf og upplýsingamiðlun til fyrirtækja, frumkvöðla og annarra hagaðila sem starfa innan ferðaþjónustunnar á svæðinu. Með samningnum er stefnt á að efla nýsköpun, fagmennsku og samkeppnishæfni sunnlenskra ferðaþjónustufyrirtækja.
Sameiginleg verkefni og öflug kynning
Loks kveður samningurinn á um að unnið verði að því að styrkja stöðu ferðaþjónustu á Suðurlandi enn frekar. Það verður gert í gegnum skipulagða kynningu og sameiginlegum verkefnum sem miða að því að draga fram sérstöðu landshlutans, lengja dvalartíma gesta og stuðla að sjálfbærri nýtingu gæða svæðisins allt árið um kring.
Með samningnum er stigið mikilvægt skref í að efla Suðurland sem framsækinn og sjálfbæran áfangastað.