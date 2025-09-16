Norræn ráðstefna um haf- og strandferðaþjónustu – An Ocean of Opportunities

NORA og Visit Faroe Islands boða til ráðstefnu í Þórshöfn í Færeyjum dagana 21.–22. október 2025.
Ráðstefnan er haldin í tengslum við formennsku Færeyja í NORA árið 2025 og fjallar um hvernig nýsköpun og sjálfbær nálgun í haf- og strandferðaþjónustu getur skapað langtímagildi fyrir byggðir í Norðurlöndum og Norður-Atlantshafi.
Helstu erindi flytja:
- Laura Storm (Danmörk) – sérfræðingur í sjálfbærri forystu og viðskiptaháttum, skráð á lista World Economic Forum yfir alþjóðlega unga leiðtoga.
- Cillian Murphy (Írland) – leiðandi í verðlaunuðu samfélagsdrifnu ferðaverkefni á Loop Head-skaga.
Á ráðstefnunni verður einnig fjallað um reynslu frá:
- Azoreyjum, þar sem ferðaþjónusta styður verndun hafs og menningararfs.
- Thy, Danmörku, sem þróaðist frá hnignandi sjávarplássi yfir í þekktan „surfdestination“.
- Maine Oyster Trail, Bandaríkjunum, sem tengir saman sjálfbæran sjávarútveg og ferðaþjónustu.
Ráðstefnan er ætluð ferðaþjónustuaðilum, sveitarstjórnum, stefnumótendum og öllum sem hafa áhuga á sjálfbærri nýtingu hafsins í þágu ferðaþjónustuþróunar og byggðaþróunar.
Hér er hægt að nálgast frekari upplýsingar um ráðstefnuna