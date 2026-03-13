Mikill kraftur í mótun Nýsköpunarstefnu Suðurlands

Vinnan við mótun nýrrar og heildstæðrar Nýsköpunarstefnu fyrir Suðurland er komin á fullt skrið. Fyrstu tvær vinnustofurnar hafa nú þegar farið fram með frábærri þátttöku og gagnlegu samtali lykilaðila í landshlutanum. Stefnan, sem áætlað er að verði tilbúin árið 2027, er leidd af Háskólafélagi Suðurlands í samstarfi við Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) og nýtur styrks úr Sóknaráætlun Suðurlands.
Breið samstaða og virkt samtal
Til að stefnan nýtist sem best og endurspegli raunveruleikann á svæðinu er lykilatriði að hlusta á ólíkar raddir. Fyrri vinnustofan fór fram þann 29. janúar þar sem 22 þátttakendur komu saman, en þar voru mættir fulltrúar sveitarfélaga á Suðurlandi, byggðaþróunarfulltrúar og fulltrúar úr stuðningskerfi nýsköpunar. Seinni vinnustofan var síðan haldin 26. febrúar þar sem atvinnulífið var í forgrunni og alls mættu 26 fulltrúar þaðan til leiks til að deila sinni reynslu og sýn.
Byggt á sterkum grunni en rýnt í hindranir
Í vinnustofunum var rætt um það hvernig nýsköpun er ekki bara hugmynd, heldur framkvæmd sem leysir raunveruleg vandamál og skapar mælanlegt virði. Farið var yfir þá miklu styrkleika sem Suðurland hefur upp á að bjóða, svo sem á sviði grænnar orku, matvælaframleiðslu, sjálfbærrar ferðaþjónustu og hringrásarhagkerfis.
Líkt og Ingveldur Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Háskólafélagsins, tók fram við upphaf verkefnisins snýst þessi vinna ekki síst um að skilja áskoranirnar. Því var kafað ofan í þær hindranir sem frumkvöðlar mæta gjarnan, hvort sem það tengist aðgengi að fjármagni, flóknu regluverki, uppbyggingu innviða eða nýsköpunarmenningunni sjálfri. Þessar umræður leggja mikilvægan grunn að því hvar þarf að forgangsraða aðgerðum til framtíðar.
Margrét Pollý Hansen Hauksdóttir, verkefnastjóri nýsköpunar hjá Háskólafélagi Suðurlands, fagnar þessum mikla áhuga og segir vinnuna fara frábærlega af stað:
„Það hefur verið virkilega gefandi að finna þann kraft og samstarfsvilja sem ríkir á svæðinu. Í fyrstu tveimur vinnustofunum höfum við fengið dýrmæta innsýn í bæði gríðarlega styrkleika okkar og þær hindranir sem standa stundum í vegi fyrir frumkvöðlum og atvinnulífi á Suðurlandi. Það skiptir sköpum að fá svona breiðan hóp að borðinu til að skapa sameiginlegan skilning. Nú hlökkum við til næsta skrefs þar sem við brettum upp ermar og förum að móta raunhæf markmið og beinar aðgerðir. Að yfir 40 manns hafi þegar staðfest þátttöku í þá vinnu sýnir svart á hvítu hversu mikill hugur er í Sunnlendingum og hversu mikilvægt þetta verkefni er.“
Næstu skref: Markmið og aðgerðir í mars
Framundan er stóráfangi í verkefninu en þriðja vinnustofan fer fram þann 23. mars næstkomandi. Þar verður skipt úr gír greiningar yfir í beinar aðgerðir en stefnt er að því að byrja að setja niður skýr markmið og aðgerðaáætlun.
Mikill áhugi er fyrir þessu næsta skrefi en nú þegar hafa 41 þátttakandi staðfest komu sína. Það er skýrt merki um þann gríðarlega nýsköpunarkraft og samstarfsvilja sem ríkir á Suðurlandi, sem nú er verið að sameina í eina skýra framtíðarsýn.