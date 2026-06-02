Lyftistöng í sunnlenskri barnamenningu: SASS og Sinfóníuhljómsveit Suðurlands hljóta veglega styrki

Úthlutun Barnamenningarsjóðs fór fram þann 31. maí sl., á sjálfum degi barnsins, til fjölbreyttra verkefna á landsvísu. Ánægjulegt er að sjá Suðurlandið koma sterkt inn í úthlutun ársins, en tvö glæsileg sunnlensk verkefni hlutu samtals 7,9 milljónir króna úr sjóðnum. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hlutu 6 milljóna króna styrk fyrir Barnamenningarhátíð Suðurlands 2027 og Sinfóníuhljómsveit Suðurlands hlaut 1,9 milljónir króna til að halda skólatónleika. En ríflega helmingur styrktra verkefna nær til landsbyggðarinnar.
Galdrar í tónlist fyrir sunnlensk skólabörn
Sinfóníuhljómsveit Suðurlands leikur burðarhlutverk í tónlistarlífi landshlutans og hefur um árabil unnið öflugt starf við að kynna tónlist fyrir yngri kynslóðum. Styrkur sjóðsins upp á 1.900.000 krónur rennur til verkefnisins „Galdrar í tónlist – Skólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Suðurlands 2026“. Með þessu mikilvæga framtaki er stutt við það að börn víðs vegar á Suðurlandi fái tækifæri til að upplifa töfra lifandi sinfóníutónlistar í sínu nærumhverfi.
Öflugt samstarf þvert á allan landshlutann
Styrkurinn til Barnamenningarhátíðar Suðurlands var meðal þeirra hæstu sem úthlutað var úr sjóðnum í ár. Hátíðin mun fara fram samtímis í öllum fimmtán sveitarfélögum Suðurlands vorið 2027. Verkefnið er leitt af Línu Björgu Tryggvadóttur, verkefnastjóra hjá SASS. Hátíðin byggir á afar víðtæku samstarfi við sveitarfélög, börn, ungmenni, skóla, bókasöfn og menningarstofnanir um allt Suðurland.
Með þessari breiðu samstöðu vill SASS jafna aðgengi barna að menningu óháð búsetu og tryggja að börn í dreifbýli geti tekið þátt í vönduðu menningarstarfi án þess að sækja það um langan veg.
Börn og ungmenni virkir þátttakendur
Hátíðin tekur sterkt mið af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og leggur áherslu á að börn fái tækifæri til að vera virkir þátttakendur og skaparar. Boðið verður upp á fjölbreyttar vinnustofur sem spanna allt frá hefðbundinni myndlist, tónlist og ritlist, yfir í stafræna miðla, hönnun og skapandi tækni í samstarfi við aðila á borð við Fab Lab. Búast má við, með virku samtali við börn og ungmenni á svæðinu að aðrir dagskrárliðir bætist við eftir þeirra höfði.
Eitt af stóru, sameiginlegu verkefnum hátíðarinnar verður ljósmyndaverkefnið „Suðurland með augum barna“. Þar munu börn á svæðinu fanga sitt nærumhverfi í gegnum linsuna og verða verkin að lokum hluti af stórri svæðissýningu sem sýnir landshlutann frá sjónarhorni æskunnar.
Mikill áhugi var á úthlutun Barnamenningarsjóðs í ár en alls bárust 142 umsóknir. SASS er afar stolt af því að vera eitt af 43 verkefnum sem hlutu brautargengi og hlakkar til að sjá sköpunarkraft sunnlenskra barna njóta sín til fulls árið 2027.