Líf og fjör á Suðurlandi: Barnamenningardagar haldnir 22.–26. apríl 2026

Í kringum sumardaginn fyrsta verður mikið um dýrðir víða á Suðurlandi þegar Barnamenningardagar Suðurlands fara fram dagana 22. til 26. apríl. Þótt löng hefð sé fyrir hátíðarhöldum á þessum tíma verður nú sérstök áhersla lögð á barnamenningu, þar sem boðið verður upp á fjölbreytta dagskrá og skemmtilega viðburði fyrir börn og fjölskyldur um allt Suðurland.
Börnin í forgrunni sem skaparar og listamenn
Dagskráin í ár er bæði fjölbreytt og skemmtileg en þar fá börn og ungmenni tækifæri til að skapa, njóta og taka þátt í menningu á sínum eigin forsendum. Börnin sjálf verða hugmyndasmiðir, listamenn og virkir þátttakendur í viðburðum hátíðarinnar. Boðið verður upp á vinnustofur, sýningar, ljósmyndun, tónlist og ýmsa fjölskylduviðburði þar sem sköpun og gleði verða í forgrunni.
Samstarf alls landshlutans
Mikilvægur þáttur í Barnamenningardögunum er að efla þátttöku unga fólksins í menningarlífinu og stuðla að jöfnu aðgengi barna að menningu, algjörlega óháð því í hvaða sveitarfélagi þau eru búsett.
„Það er frábært að sjá hvernig allur landshlutinn tekur höndum saman fyrir börnin okkar,“ segir Lína Björg Tryggvadóttir, verkefnastjóri hjá SASS. „Við hjá SASS höldum utan um yfirbygginguna og samstarfsnetið en algjörir lykilaðilar í þessari vinnu eru starfsfólk sveitarfélaganna sjálfra og aðilar þeim tengdum. Það er í þeirra höndum að skapa og skipuleggja dagskrána á hverjum stað. Þannig tryggjum við að hátíðin blómstri í hverri heimabyggð og að viðburðirnir endurspegli raunverulegt nærumhverfi barnanna.“
„Suðurland með mínum augum“
Sérstakt sameiginlegt verkefni Barnamenningardaganna að þessu sinni er ljósmyndaverkefnið „Suðurland með augum barna“. Þar eru börn hvött til að taka myndir af nærumhverfi sínu. Markmiðið með verkefninu er að veita samfélaginu dýrmæta innsýn inn í upplifunarheim barna á svæðinu og sjá umhverfið út frá þeirra sjónarhorni.
Fjölskyldur eru hvattar til að taka virkan þátt í gleðinni vikuna 22.–26. apríl og fylgjast vel með heimasíðum og miðlum sinna sveitarfélaga þar sem nánari dagskrá verður kynnt þegar nær dregur.