Leggja grunn að háskólanámi fyrir innflytjendur á Suðurlandi

SASS og Háskólafélag Suðurlands hafa hleypt af stokkunum nýju og metnaðarfullu áhersluverkefni sem ber heitið „Háskólabrú fyrir innflytjendur“. Verkefnið, sem hófst formlega í janúar og stendur út árið 2026, miðar að því að kortleggja þarfir og forsendur þess að íbúar af erlendum uppruna á Suðurlandi eigi auðveldara með að hefja háskólanám hér í landshlutanum. Verkefnið er mikilvægt skref í átt að því að tryggja jafnt aðgengi að menntun og nýta þann fjölbreytta mannauð sem býr í landshlutanum.
Greining á hindrunum og þörfum
Megináhersla þessa tilrauna- og undirbúningsverkefnis er að greina þær hindranir sem standa í vegi fyrir fólki sem býr yfir grunnþekkingu í íslensku en uppfyllir ekki hefðbundin skilyrði til inngöngu í háskólanám. Vinna verkefnisins felst í víðtækri þarfagreiningu og kortlagningu þar sem safnað er gögnum um menntunarstig, tungumálafærni og áhuga innflytjenda á svæðinu.
Mikilvægi mannauðs á Suðurlandi
Ingunn Jónsdóttir framkvæmdastjóri SASS segir verkefnið vera lykilatriði í þróun menntunar á svæðinu.
„Það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið á Suðurlandi að við nýtum þann mikla mannauð sem býr í íbúum af erlendum uppruna. Með því að kortleggja þarfirnar og greina þær hindranir sem fólk mætir í dag leggjum við grunn að réttlátara kerfi þar sem háskólamenntun er raunverulega í boði fyrir alla, óháð uppruna,“ segir Ingunn.
Samvinna þvert á stofnanir
Samstarf er lykilatriði í þessari vegferð en Háskólafélagið leiðir verkefnið í nánu samstarfi við SASS, sveitarfélögin á svæðinu, Fræðslunet Suðurlands og byggðaþróunarfulltrúa. Til að tryggja að raddir sem flestra heyrist er lögð rík áhersla á að ná til þátttakenda í gegnum íslenskunámskeið, starfsemi bókasafna og verkefnið „Gefum íslensku séns“. Með því að virkja þessi tengsl er stefnt að því að fá sem skýrasta mynd af þeim stuðningi sem íbúar þurfa á að halda til að brúa bilið yfir í frekara nám.
Grundvöllur að framtíðarnámi
Markmið þessarar vinnu er að niðurstöðurnar nýtist sem traustur grunnur að þróun námsskrár og tilraunakennslu á næstu stigum. Þegar verkefninu lýkur í desember næstkomandi mun liggja fyrir heildstæð greining á tækifærum til að hefja háskólanám á íslensku ásamt tillögum að næstu skrefum. Slíkt mat er forsenda þess að hægt sé að bjóða upp á viðurkennda háskólabrú á Suðurlandi í framtíðinni, sem mun efla samfélagið og opna nýjar dyr fyrir íbúa af öllum uppruna.