Laust starf byggðaþróunarfulltrúa

Sveitarfélögin Rangárþing ytra og Rangárþing eystra í samstarfi við Samtök sunnlenskra sveitarfélaga auglýsa laust til umsóknar starf byggðaþróunarfulltrúa.
Byggðaþróunarfulltrúi veitir ráðgjöf og handleiðslu á sviði atvinnu- og byggðaþróunar, vinnur að upplýsingaöflun, miðlun upplýsinga og svæðisbundnum verkefnum á sviði byggðaþróunar. Byggðaþróunarfulltrúi sinnir verkefnum í samráði við sveitarfélögin tvö og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS). Einnig starfar fulltrúinn með samstarfshópi samtakanna og öðrum byggðaþróunarfulltrúum á Suðurlandi.
Um tímabundna ráðningu er að ræða til ársloka 2027 og starfshlutfall allt að 100%. Viðkomandi hefur aðalstarfsstöð í ráðhúsi Rangárþings eystra á Hvolsvelli, en einnig fasta viðveru í Ráðhúsi Rangárþings ytra á Hellu. Næsti yfirmaður er sveitarstjóri Rangárþings eystra.
Helstu verkefni og ábyrgð
- Veita ráðgjöf og handleiðslu á sviði atvinnuþróunar, nýsköpunar og menningarmála með sérstaka áherslu á umsækjendur og styrkþega Uppbyggingarsjóðs Suðurlands.
- Aðkoma að fræðslu og þjálfun fyrir frumkvöðla.
- Vinna við söfnun og greiningu upplýsinga á sviði atvinnu- og byggðamála.
- Vinna að upplýsingamiðlun um stoðkerfi atvinnuþróunar, nýsköpunar, menningar og byggðamála.
- Hvetja hagaðila innan svæðis til verkefnaþróunar og þátttöku í samstarfsverkefnum.
- Styðja við stefnumörkun sveitarfélaganna á sviði byggðamála og framfylgja einstökum aðgerðum.
- Vinna að og þróa svæðisbundin verkefni að eigin frumkvæði og í samstarfi við hagaðila.
- Vinna að gerð sameiginlegrar atvinnustefnu sveitarfélaganna og framfylgja henni.
- Viðkomandi vinnur í samstarfi við markaðs- og kynningarfulltrúa sveitarfélaganna.
Menntunar og hæfniskröfur
- Menntun sem nýtist í starfi.
- Reynsla af verkefnastjórnun og/eða ráðgjöf æskileg.
- Góð færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund.
- Góð tölvufærni og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.
- Frumkvæði í starfi og góð hæfni í að vinna með öðrum.
- Áhugi á að tileinka sér nýja þekkingu og miðla henni áfram.
- Þekking á nærsamfélaginu er æskileg og áhugi á að efla sitt tengslanet.
Æskilegt er að viðkomandi hafi fasta búsetu í Rangárvallasýslu og geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2025.
Sótt er um starfið á www.mognum.is
Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá á íslensku og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ólafsdóttir; sigga@mognum.is
Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.