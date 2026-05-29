Inga Sæland hvött til dáða: Tryggja þarf framtíð ART-verkefnisins fyrir börn og ungmenni

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga taka undir brýningu sem fram kom á Alþingi á dögunum þar sem Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra var hvött til dáða við að tryggja framtíð og fjármögnun ART-verkefnisins. Skorað er á stjórnvöld að tryggja langtímasamninga svo öll börn, óháð búsetu, hafi jafnan aðgang að þessu mikilvæga forvarna- og stuðningsúrræði.
Á 111. fundi Alþingis þann 27. maí síðastliðinn ræddi Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar, mikilvægi ART-verkefnisins fyrir börn og fjölskyldur. SASS tekur heilshugar undir þau sjónarmið sem þar komu fram um að fyrirsjáanleiki sé algjör forsenda þess að hægt sé að halda úti og efla þessa þjónustu á landsvísu.
Ákall um stöðugleika og langtímahugsun
Undanfarin ár hefur samningur við ART-teymið einungis verið gerður til eins árs í senn, sem skapar óvissu um framhald úrræðisins. Til að tryggja áframhaldandi árangur er brýnt að fjármögnun sé bæði næg og fyrirsjáanleg.
SASS hvetur Ingu Sæland ráðherra til að beita sér af krafti fyrir því að gerður verði langtímasamningur við teymið. Stöðugleiki í fjármögnun er lykilatriði til að byggja megi þjónustuna upp til framtíðar. Með skýrari ramma verður mun auðveldara að fjölga sérfræðingum og tryggja að börn og fjölskyldur njóti sömu þjónustu og tækifæra og íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Með stöðugri fjármögnun og skýrri framtíðarsýn getum við tryggt að ART haldi áfram að vera öflugt verkfæri fyrir fjölskyldur landsins.
Ræðu Söndru Sigurðardóttur má sjá og lesa hér
Hvað er ART?
ART stendur fyrir Aggression Replacement Training. Um er að ræða fastmótað uppeldisfræðilegt þjálfunarmódel sem á rætur sínar í sálfræði og atferlismótun. Markmið þess er að kenna börnum og ungmennum uppbyggilegar leiðir til að takast á við samskipta-, tilfinninga- og hegðunarvanda.
Unnið er markvisst með þrjá lykilþætti samhliða til að ná varanlegum árangri:
- Félagsfærni
- Sjálfsstjórn
- Siðferðisvitund
Módelið fellur einstaklega vel að aðalnámskrá grunnskóla en það styður beint við lykilhæfni á borð við sjálfstæði, samvinnu og tjáningu. Úrræðið brúar bilið á milli kerfa og nýtist bæði sem almenn forvörn og sem sértæk meðferð á öðru og þriðja stigi þjónustu, þar sem unnið er með börnum og fjölskyldum sem þurfa á samfelldum stuðningi að halda.