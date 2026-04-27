Hvernig vilt þú sjá almenningssamgöngur í Árnessýslu þróast?

Háskólafélag Suðurlands og Samtök sunnlenskra sveitarfélaga hafa hleypt af stokkunum íbúakönnun sem ætlað er að kortleggja þarfir og framtíðarmöguleika almenningssamgangna í Árnessýslu. Markmiðið er að fá sem skýrasta mynd af ferðavenjum og væntingum íbúa til að bæta þjónustuna og auka skilvirkni í samgöngum innan svæðisins.
Í könnuninni er leitað eftir svörum frá fjölbreyttum hópi íbúa Árnessýslu með tilliti til aldurs, búsetu og þess hvers konar þjónustu fólk sækir. Sérstaklega er horft til þess hvort hægt sé að samræma hefðbundnar almenningssamgöngur við annan áætlunarakstur sem þegar er til staðar, svo sem skólaakstur eða aðra sérþjónustu, til að skapa öflugra og hagkvæmara kerfi.
Þín rödd skiptir máli
Til þess að niðurstöðurnar nýtist sem best í ákvarðanatöku til framtíðar er gríðarlega mikilvægt að sem flestir íbúar taki þátt. Háskólafélagið og SASS hvetja alla íbúa Árnessýslu, 16 ára og eldri, til að gefa sér nokkrar mínútur til að svara könnuninni. Með þátttöku leggja íbúar beint af mörkum við að móta hvernig samgöngum á svæðinu verður háttað til frambúðar.
Um könnunina
Könnunin er rafræn, órekjanleg og tekur aðeins um 5–8 mínútur í framkvæmd.
Smelltu hér til að taka þátt í könnuninni: Íbúakönnun um almenningssamgöngur í Árnessýslu 2026