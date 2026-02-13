Húsnæði HSU stækkað og endurbætt

Ráðist verður í gagngerar endurbætur og stækkun á húsnæði Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSU) á Selfossi á næstu árum. Um er að ræða rúmlega 5.200 fermetra viðbyggingu og endurskipulagningu á eldra húsnæði til að mæta mikilli fólksfjölgun og auknu álagi í landshlutanum. Þessi ákvörðun rímar vel við ítrekaðar áherslur og ályktanir SASS um nauðsyn þess að efla innviði heilbrigðisþjónustu á Suðurlandi.
Framkvæmdirnar munu fara fram í þremur áföngum og er sá fyrsti þegar fullfjármagnaður. Hann felst í endurnýjun og stækkun á húsnæði heilsugæslu, geðteymis og heimahjúkrunar en áætlað er að þeirri vinnu ljúki um mitt ár 2027.
Viðbragð við ákalli íbúa og sveitarstjórna
Uppbyggingin er löngu tímabær en elsti hluti húsnæðisins er frá árinu 1981 og uppfyllir ekki nútímakröfur um öryggi og gæði. Íbúum á Suðurlandi hefur fjölgað hraðar en víðast hvar annars staðar og umfangsmikil ferðaþjónusta og frístundabyggð eykur enn á álagið.
Ingunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SASS, fagnar því að hreyfing sé komin á málið:
„Það er mikið gleðiefni að loks sé ráðist í þessar brýnu framkvæmdir sem stjórn SASS og sveitarstjórnarfólk á Suðurlandi hafa lengi kallað eftir í sínum ályktunum. Uppbygging HSU er grundvallaratriði fyrir lífsgæði og öryggi íbúa og ferðamanna í landshlutanum. Þrátt fyrir þessa ánægjulegu ákvörðun er ljóst að vinnunni er hvergi lokið. Uppbygging er enn brýn á mörgum öðrum starfsstöðvum stofnunarinnar í landshlutanum.“
Boðar nýja tíma í mönnun og þjónustu
Díana Óskarsdóttir forstjóri HSU segir framkvæmdirnar skipta miklu máli fyrir þá þjónustu sem stofnunin vill veita til framtíðar. Stöðugildum HSU er ætlað að fjölga um allt að 20% á næstu tíu árum og sjúkrastofum mun fjölga úr 20 í allt að 40.
Heildarkostnaður framkvæmdanna er áætlaður á bilinu 8,5 til 13 milljarðar króna. Með þessari stækkun mun heildarflatarmál HSU á Selfossi fara úr 8.800 m² í um 11.000 m².
Áfangaskipting heildarframkvæmda
1.áfangi: Endurbætur á vesturálmu undir heilsugæslu á 1. hæð og heilsugæslu og geðheilsuteymi á 2. hæð.
2.áfangi, ný norðurálma: Nýbygging fyrir legudeildir, bráðamóttöku, myndgreiningu, fæðingarþjónustu og mæðravernd, alls 5.240 m².
3. áfangi: Endurbætur á austurálmu; göngudeildir, skrifstofur, mötuneyti og kjallari.