sass@sass.is 480-8200

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

19. desember 2025
Fréttir

 

Stjórn og starfsfólk Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga óska Sunnlendingum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla.

Við þökkum fyrir ánægjuleg samskipti og gott samstarf á árinu sem er að líða. Um leið og við lítum björtum augum til framtíðar sendum við ykkur okkar bestu óskir um farsæld á komandi ári.

Opnunartími um hátíðarnar 

 

Vakin er athygli á að skrifstofa SASS verður lokuð frá og með mánudeginum 22. desember til 5. janúar 2026. Við munum þó reyna að bregðast við erindum sem berast í tölvupósti eins fljótt og auðið er.

 

Jólakveðja, Stjórn og starfsfólk SASS

© SASS 2020