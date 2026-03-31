„Gervigreind er komin til að vera“ – Grímsnes- og Grafningshreppur fær öruggan „Liðsauka“ í stjórnsýsluna

Starfsfólk SASS sótti nýverið Stafræna ráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldin var í Grósku. Á dagskránni voru mörg fróðleg erindi, þar á meðal frá KOMBIT í Danmörku. KOMBIT er samstarfsvettvangur í eigu danskra sveitarfélaga sem sérhæfir sig í upplýsingatækni og stafrænni þróun. Hlutverk þeirra er að kaupa inn, reka og þróa nútímalegar upplýsingatæknilausnir sem nýtast sveitarfélögum á landsvísu í Danmörku, allt frá þjónustu við viðkvæma hópa yfir í stafræna innviði fyrir atvinnulífið.
Brautryðjendastarf í Grímsnes- og Grafningshreppi
Einn af hápunktum ráðstefnunnar var fyrirlestur Fjólu Steindóru Kristinsdóttur, sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps, sem bar heitið „Nýting gervigreindar í stjórnsýslu sveitarfélaga“. Grímsnes- og Grafningshreppur hefur markað sér sérstöðu með því að taka snemma ákvörðun um að skoða möguleika gervigreindar til að efla þjónustu og styðja við ákvarðanatöku.
Innleiðingin hjá sveitarfélaginu hófst á vandaðri stefnumótun þar sem lögð var áhersla á ábyrga og örugga notkun, gagnavernd og skýrar reglur fyrir starfsfólk. Sveitarfélagið mótaði gervigreindarstefnu með það að markmiði að auka skilvirkni í rekstri og gæði þjónustu á sama tíma og fyllsta öryggis er gætt í meðferð gagna. Liður í þessari vegferð var að taka upp lokaða og örugga gervigreindarlausn, „Liðsaukann“, í samstarfi við tæknifyrirtækið APRÓ. Ólíkt opnum lausnum (s.s. ChatGPT, Copilot og Gemini) er „Liðsaukinn“ hýstur í öruggu skýjaumhverfi innan Evrópu og uppfyllir kröfur GDPR, sem gerir hann viðurkenndan til vinnslu á trúnaðargögnum sveitarfélagsins, þar á meðal persónuupplýsingum og fjárhagsupplýsingum.
Í daglegu starfi er tæknin nýtt sem verkfæri til að styðja við starfsfólk frekar en að leysa það af hólmi. Hún nýtist til dæmis við að gera samantektir úr skjölum, leita í fundargerðum, greina gögn og aðstoða við gerð minnisblaða og bréfa.
Samvinna til framtíðar
Að lokum lagði Fjóla áherslu á að sveitarfélög ættu að vinna saman og deila ferlum og reynslu við innleiðingu gervigreindarlausna. Með samvinnu mætti spara tíma og fjármuni í stafrænni vegferð sem miðar að því sama: skilvirkari þjónustu, auknu öryggi og meiri hagkvæmni fyrir íbúa. Starfsfólk SASS fer reynslunni ríkara af ráðstefnunni og með dýrmæt dæmi um hvernig megi efla stafræna þróun og samvinnu á Suðurlandi í nánu samstarfi við okkar aðildarsveitarfélög.