Geðlestin í Gulum september á Suðurlandi

Geðlestin verður á Suðurlandi þriðjudaginn 16. september kl. 20:00 í félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli. Býður geðhjálp öllum til samtals um geðrækt og mikilvægi hennar út lífið og eiga með þeim góða stund sem lýkur með stuttum tónleikum þeirra félaga Emmsjé Gauta og Þormóðs. Aðgangur er ókeypis og boðið verður upp á kaffi og kleinur.
Geðlestin í Gulum september
Í tilefni af Gulum september ætla landssamtökin Geðhjálp öðru sinni að ferðast um landið og bjóða upp á samtal um geðrækt og geðheilsu í bland við tónlist og gleði. Geðlestin er heiti verkefnisins, sem byrjaði með áherslu á börn og ungmenni, en þróaðist á síðasta ári í verkefni þar sem við hittum sveitarstjórnir, félags- og skólamálayfirvöld og lögreglu annars vegar og almenning hins vegar.
Kvölddagskrá hefst á stuttri kynningu á Geðhjálp og starfi samtakanna. Eftir það verður farið yfir mikilvægi reglulegrar geðræktar út lífið og ýmsar leiðir ræddar. Þá mun einstaklingur segja frá sinni reynslu af geðrænum áskorunum og hvernig bata var náð og hvaða verkfæri hafa reynst best. Eftir reynslusöguna verða umræður/samtal. Í lokin stíga þeir félagar Emmsjé Gauti og Þormóður á svið og leika nokkur lög til að árétta að geðrækt er líka gleði og skemmtun. Aðgangur er ókeypis og eru allir velkomnir. Gert er ráð fyrir að kvöldfundurinn standi í 80 til 90 mínútur.
Viðkomustaðir Geðlestarinnar haustið 2025
Þriðjudagur 16. september
Kvöld kl. 20:00 á Hvolsvelli í félagsheimilinu Hvoli
Mánudagurinn 22. september
Kvöld kl. 20:00 á Ísafirði í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju
Þriðjudagurinn 23. september
Kvöld kl. 20:00 á Sauðárkróki í Gránu
Miðvikudagurinn 24. september
kvöld kl. 20:00 á Akureyri í Hofi
Fimmtudagurinn 25. September
kvöld kl. 20:00 í Neskaupstað í Nesskóla
* Gulur september er forvarnarátak sem er ætlað að auka meðvitund fólks um mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna.