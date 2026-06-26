Fyrsta styrkveiting úr Hörpusjóðnum: „Voices of Vík“ hlýtur eina milljón króna

Á aðalfundi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, sem fram fór í Þorlákshöfn í gær, var úthlutað úr Hörpusjóðnum í fyrsta skipti. Alls bárust 13 metnaðarfullar umsóknir í sjóðinn að þessu sinni. Það var samfélagsverkefnið „Voices of Vík: Language, Culture & Community“, undir forystu Ann Irene Peters, sem hlaut styrk ársins 2026 sem nemur 1.000.000 króna.
Til minningar um Hörpu Elínu
Hörpusjóðurinn er nýr samfélagssjóður sem SASS setti á laggirnar til minningar um Hörpu Elínu Haraldsdóttur, sem var ötull talsmaður þess að taka vel á móti nýjum íbúum og draga fram það sem sameinar fólk á hverjum stað.
Markmið sjóðsins er að styðja við félagslega og menningarlega aðlögun nýrra íbúa á Suðurlandi, óháð þjóðerni, tungumáli eða bakgrunni. Sjóðnum er ætlað að auka samheldni og gagnkvæman skilning milli nýrra og rótgróinna íbúa og stuðla þannig að lifandi og öruggum samfélögum í landshlutanum. Verkefnið „Voices of Vík“ þótti fanga þennan kjarna og þær áherslur sem sjóðnum er ætlað að styðja við.
Fjölbreyttir viðburðir og virk þátttaka
Verkefnið er hannað til að styrkja tengsl, þátttöku og tilfinningu fyrir því að tilheyra í hinu fjölmenningarlega samfélagi í Vík í Mýrdal. Á tímabilinu ágúst 2026 til júlí 2027 verður staðið fyrir fjölmörgum viðburðum þar sem markmiðið er að efla samskipti milli íbúa með íslenskan og erlendan bakgrunn, draga úr félagslegri einangrun og auka samfélagslega samkennd.
Meðal helstu verkefnaþátta má nefna:
- Tungumálakaffihús sem haldin verða tvisvar í mánuði til að æfa tungumálið.
- Sögukvöld við eldinn með þjóðsögum, reynslusögum og menningarmiðlun.
- Kvikmyndakvöld ætluð íbúum á öllum aldri.
- „Vík’s Got Talent“ – hæfileikasýning þar sem íbúar deila hæfileikum sínum og menningu.
Víðtæk áhrif í nærsamfélaginu
Áætlað er að verkefnið muni hafa víðtæk og jákvæð áhrif í nærsamfélaginu á Suðurlandi. Gert er ráð fyrir að um 650 manns taki þátt í viðburðunum á tímabilinu og að einstaklingar af að minnsta kosti 15 ólíkum þjóðernum muni leggja hönd á plóg eða njóta góðs af starfseminni. Þá munu yfir 20 sjálfboðaliðar koma að framkvæmdinni.
SASS óskar Ann Irene Peters og íbúum í Mýrdalshreppi innilega til hamingju með styrkinn og hlakkar til að fylgjast með þessu mikilvæga inngildingarverkefni blómstra á komandi misserum.