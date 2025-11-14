Fulltrúrar landshlutasamtakanna funda með ráðherra og íslenskum menningarstofnunum

Ingunn Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SASS og Lína Björg Tryggvadóttir, verkefnastjóri hjá SASS og menningarfulltrúar landshlutasamtakanna áttu uppbyggilegan fundardag í Reykjavík miðvikudaginn 12. nóvember. Markmið ferðarinnar var að ræða stöðu menningarmála, efla tengslanet og auka sýnileika menningar á landsbyggðinni.
Staða menningarhúsa rædd við ráðherra
Dagurinn hófst á fundi með Loga Einarssyni, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra. Aðalumræðuefnið var skýrsla sem gerð var vegna aðgerðar B9 í Byggðaáætlun (Stefnumótun og hlutverk menningarstofnana.) Skýrslan tekur saman upplýsingar um menningarhús um allt land og er markmið skýrslunnar að skapa sameiginlegan ramma um starfsemi þeirra og styrkja rekstrargrundvöll þeirra til framtíðar.
Ráðherra sýndi málefninu mikinn áhuga og lagði áherslu á að mikilvægt væri að efla samstarf og funda oftar með fagfólki sem starfar að menningarmálum á landsbyggðinni.
Tengslanet eflt og sýnileiki aukinn
Eftir fundinn með ráðherra tók hópurinn þátt í hraðstefnumóti með Menningarklasanum í Austurstræti til að efla tengslanet og samstarf á sviði menningar og skapandi greina.
Því næst lá leiðin í Íslandsstofu þar sem Kristjana Rós Guðjohnsen, deildarstjóri menningar og skapandi greina, tók á móti hópnum. Rætt var hvernig styrkja mætti böndin milli landshlutanna og Íslandsstofu til að auka sýnileika lista og skapandi greina um allt land. Kristjana kynnti jafnframt niðurstöður könnunar um þekkingu á Íslandi og íslenskum vörum erlendis.
Hagræn áhrif menningar
Degi fulltrúanna lauk í Hörpu. Þar kynnti Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, nýja skýrslu um Hagræn áhrif Hörpu. Kynningin varpaði skýru ljósi á það hversu mikilvæg menningarstarfsemi og öflugir menningarinnviðir eru fyrir efnahagslífið.