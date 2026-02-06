Fullnýting afurða og ný tækifæri rædd á morgunfundi bænda og frumframleiðenda í Uppsveitum Árnessýslu

Rúmlega 30 manns mættu þegar bændur og frumframleiðendur í Uppsveitum Árnessýslu komu saman til morgunverðarfundar í Vínstofu Friðheima föstudaginn 30. janúar. Markmið fundarins var að efla tengsl, auka samstarf og ræða framtíð matvælaframleiðslu á svæðinu.
Á fundinum, sem stýrt var af Rakel Theodórsdóttur, byggðaþróunarfulltrúa Uppsveita, gafst tækifæri til að ræða mikilvægi þess að tengja frumframleiðendur beint við neytendur og stóreldhús, s.s. veitingastaði, hótel og mötuneyti.
Hráefni úr héraði og fullnýting afurða
Gísli Matthías Auðunsson, matreiðslumeistari á veitingastaðnum Ylju í Laugarási, hélt erindi um vegferð sína við að skapa matarupplifun þar sem náttúra, sjálfbærni og staðbundið hráefni ráða ferðinni. Þá sagði Dóra Svavarsdóttir, matreiðslumeistari og formaður Slow Food á Íslandi, frá starfsemi hreyfingarinnar og nýjum verkefnum sem miða að því að auka vitund um hreinan og góðan mat með áherslu á uppruna.
Miklar og góðar umræður sköpuðust um nýtingu matvæla og hvernig hægt er að nýta sameiginlega krafta svæðisins betur. Fram kom að oft vantar aðeins upp á að leiða saman og tengja aðila. Framleiðandinn situr kannski uppi með hráefni eða hliðarafurðir sem hann sér ekki not fyrir á meðan annar aðili býr yfir aðstöðu eða hugmyndum til að nýta þau. Þegar þessir aðilar mætast geta orðið til verðmæti sem gagnast báðum.
Dýrmætur hópur
Fundurinn þótti takast vel og var samhugur í fólki. Rakel Theodórsdóttir, byggðaþróunarfulltrúi, segir fundinn staðfesta þann kraft sem býr í svæðinu:
„Í Uppsveitum Árnessýslu er blómlegt bændasamfélag og mikill auður af hugmyndaríku fólki. Þetta er dýrmætur hópur til að leiða saman og byggja áfram farsælt samfélag.“
Stefnt er að því að halda áfram að efla samtal og samstarf milli framleiðenda í Uppsveitum enda ljóst að tækifærin eru mörg þegar kraftar eru sameinaðir.
Líkt og sjá má á mynd lág vel á þeim sem voru með erindi á fundinum.