Forvitnir frumkvöðlar – Stafræn markaðssetning fyrir smærri fyrirtæki

Næsti viðburður í röðinni Forvitnir frumkvöðlar verður haldinn 3. mars kl. 12:00 og að þessu sinni er það Auður Ösp Ólafsdóttir sem er fyrirlesari.
Auður er sjálfstætt starfandi ráðgjafi og markaðsstjóri hjá Keeps CMS, með yfir tuttugu ára reynslu úr ferðaþjónustu. Hún rak eigið ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofu í nærri áratug og þekkir því vel hversu krefjandi það getur verið að bera marga hatta og taka mikilvægar ákvarðanir með takmörkuð fjárráð og tíma.
Í erindi sínu mun Auður fjalla um stafræna markaðssetningu út frá sjónarhorni smærri fyrirtækja og frumkvöðla. Hún mun varpa ljósi á hvað skiptir raunverulega máli, hvernig hægt er að velja réttu leiðirnar fyrir hvert fyrirtæki og hvernig forgangsraða má þegar ekki er hægt að gera allt.
Markmiðið er að draga úr þeirri yfirþyrmandi tilfinningu að þurfa að vera „alls staðar“ og hjálpa þátttakendum að taka upplýstar, markvissar og raunhæfar ákvarðanir sem henta þeirra aðstæðum. Eins og Auður bendir á: Það skiptir ekki máli hversu góð vara eða þjónusta er ef hún nær ekki til rétta fólksins á réttan hátt.
Viðburðurinn er öllum opinn og aðgangur er ókeypis, en skráning er nauðsynleg.
Ekki missa af þessu spennandi og hagnýta erindi á teams – skráðu þig til leiks hér.