Fjölsóttur kynningarfundur um framtíð útflutnings á Suðurlandi

Mikill áhugi var á kynningarfundi Íslandsstofu og Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga um útflutningsmál sem fram fór í Tryggvaskála á Selfossi í gær. Vel var mætt til fundarins þar sem farið var yfir þau fjölmörgu tækifæri sem bíða sunnlenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum.
Tvöföldun útflutningstekna á 20 árum
Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu, reið á vaðið og fór yfir nýja og endurskoðaða langtímastefnu stjórnvalda og atvinnulífsins. Stefnan hefur það skýra markmið að tvöfalda útflutningstekjur á næstu 20 árum til að geta staðið undir 3,5% árlegum hagvexti á Íslandi.
Pétur lagði ríka áherslu á að samkeppnisforskot okkar til framtíðar muni ekki endilega felast í framleiðslumagni eða lágu verði. Aðgreiningin felst þess í stað í hágæðavörum, tækniþekkingu, hreinleika og sjálfbærri nýtingu auðlinda en markmiðið er að Ísland verði leiðandi á heimsvísu á sviði sjálfbærs útflutnings. Útflutningnum er skipt upp í fimm meginstoðir: Orku og grænar lausnir, hugvit og tækni, listir og skapandi greinar, ferðaþjónustu, og sjávarútveg og matvæli. Fyrir atvinnulíf á Suðurlandi eru tækifærin í þessum greinum fjölmörg.
Öflug aðgerðaáætlun um allan heim
Til að fylgja framtíðarsýninni eftir í verki tók næst til máls Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, forstöðumaður útflutnings og fjárfestinga hjá Íslandsstofu. Hún kynnti viðamikla aðgerðaáætlun fyrir árið og fór yfir það hvernig stutt verður við bakið á útflutningi á íslenskum afurðum af öllum stærðum og gerðum. Þar er um að ræða tugi viðburða, sýninga, vinnustofa og kaupstefna um allan heim þar sem íslenskum fyrirtækjum gefst kostur á að koma sér á framfæri. Þar má sem dæmi nefna stóra viðburði í matvælaiðnaði á borð við Seafood Expo, ráðstefnur í jarðhitamálum á borð við World Geothermal Congress og helstu ferðakaupstefnur heims.
Atvinnustefna og góðar umræður
Því næst tók Karl Guðmundsson, verkefnastjóri stórfjárfestinga í forsætisráðuneytinu, til máls. Hann kynnti samstarf ráðuneytisins og Íslandsstofu þegar kemur að stórfjárfestingum og fór ítarlega yfir væntanlega atvinnustefnu stjórnvalda. Að loknum framsögum sköpuðust áhugaverðar og góðar umræður meðal fundargesta sem nýttu tækifærið til að spyrja út í framhaldið.
Vettvangsferð í Ölfus
Að fundi loknum var haldið í vettvangsferð til að skoða stórverkefni í nærumhverfinu. Fulltrúar SASS, Orkídeu og Háskólafélags Suðurlands slógust í för með fulltrúum ráðuneytisins og Íslandsstofu og heimsóttu landeldisstöðina First Water og Ölfus Cluster í Sveitarfélaginu Ölfusi ásamt því að fá kynningu á Eyjagöngum. Þar gafst kærkomið tækifæri til að kynna sér af eigin raun þá miklu grósku og nýsköpun sem á sér stað í matvælaframleiðslu og hringrásarhagkerfinu á Suðurlandi.
Við hjá SASS þökkum frummælendum og fundargestum kærlega fyrir komuna og hlökkum til áframhaldandi samstarfs við að efla sunnlenskt atvinnulíf.