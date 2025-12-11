Byggðaþróun efld í Skaftárhreppi: Nýr samningur tryggir öflugra starf

Fulltrúar SASS, þær Ingunn Jónsdóttir framkvæmdastjóri og Lína Björg Tryggvadóttir verkefnastjóri, heimsóttu Skaftárhrepp á dögunum. Tilefni ferðarinnar var meðal annars undirritun nýs samnings um starf byggðaþróunarfulltrúa í sveitarfélaginu, en Einar Kristján Jónsson sveitarstjóri skrifaði undir fyrir hönd Skaftárhrepps.
Um er að ræða samstarfsverkefni SASS og Skaftárhrepps og standa þeir aðilar straum af kostnaði í sameiningu. Með nýja samningnum eru tekin mikilvæg skref til að efla byggðaþróun á svæðinu.
Unnur Blandon, sem hefur sinnt starfi byggðaþróunarfulltrúa í hlutastarfi, hefur nú verið ráðin í 100% starf. Reynslan hefur leitt í ljós að verkefnin eru næg og full þörf er á heilu stöðugildi til að sinna þeim mikilvægu verkefnum sem liggja fyrir í sveitarfélaginu.
Öflugur hluti af teymi SASS
Samningurinn markar tímamót þar sem fyrirkomulagið verður nú með sama sniði og í Rangárþingi og Uppsveitum Árnessýslu.
Með þessu móti nýtur starfsmaðurinn enn frekar stuðnings, ráðgjafar og tengslanets samtakanna samhliða því að vinna að sértækum hagsmunamálum Skaftárhrepps. Sveitarfélagið sér mikinn ávinning í því að tengja starfsmann sinn með beinum hætti inn í þetta öfluga samstarfsnet, sem styrkir bæði starfsmanninn og verkefnin sem unnið er að.
SASS fagnar þessum áfanga og hlakkar til áframhaldandi góðs samstarfs við Skaftárhrepp um eflingu byggðar og mannlífs á svæðinu.