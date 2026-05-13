178 milljónir króna til innviðauppbyggingar á ferðamannastöðum á Suðurlandi

Fimm verkefni á Suðurlandi hlutu nýverið samtals rúmlega 178 milljónir króna úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2026. Úthlutunin er liður í því að efla öryggi gesta og vernda viðkvæma náttúru á fjölsóttum áfangastöðum um allt Suðurland.
Alls var tæpum 490 milljónum króna úthlutað til 18 verkefna á landsvísu, en styrkirnir til sunnlenskra verkefna vega þungt í heildarúthlutuninni í ár. Áherslan á öryggi og sjálfbæra nýtingu svæða er rauður þráður í þeim verkefnum sem hlutu brautargengi.
Hæsti styrkurinn til Vestmannaeyja
Hæsti styrkur úthlutunarinnar í ár, rúmlega 107 milljónir króna, rennur til Vestmannaeyja vegna metnaðarfullrar uppbyggingar á Eldfelli. Verkefnið tengist listaverki Ólafs Elíassonar, Sjónarhorni flakkarans, og felur í sér gerð göngustíga, trappa, útsýnispalla og upplýsingaskilta. Með þessu er stefnt að því að stýra umferð betur um svæðið, vernda viðkvæmar jarðminjar og heiðra minningu eldgossins á Heimaey 1973.
Verndun og öryggi í Reykjadal og við Sigöldugljúfur
Samhliða Eldfellsverkefninu fengu tvö önnur stór verkefni á Suðurlandi umtalsverða styrki til að mæta vaxandi ferðamannastraumi og tryggja verndun svæðanna. Í Reykjadal renna rúmar 40 milljónir króna til mikilvægra forgangsaðgerða á gönguleiðinni þar sem unnið verður að því að verja stíginn gegn vatnsrofi með bættu dregni og vatnsrásum. Þar verða einnig lagðir svokallaðir fljótandi stígar og merkingar efldar til að tryggja öryggi gesta á hinu viðkvæma hverasvæði.
Á sama tíma hlaut Rangárþing ytra 28 milljónir króna til að byggja upp varanlega innviði við Sigöldugljúfur, sem er vaxandi ferðamannastaður á hálendinu. Styrkurinn verður nýttur í gerð bílastæða og gönguleiða, auk þess sem sett verða upp öryggis- og upplýsingaskilti á þessu svæði sem getur verið varasamt yfirferðar.
Öryggismál á hálendisleiðum
Ferðafélag Íslands hlaut styrki fyrir tveimur verkefnum sem skipta miklu fyrir öryggi göngufólks. Annars vegar er um að ræða 2,5 milljónir króna til smíði þriðju hreyfanlegu brúarinnar yfir Krossá í Þórsmörk, sem er lykilþáttur í að tryggja örugga yfirferð þar sem áin breytir reglulega farvegi sínum. Hins vegar fékk félagið styrk til að bæta öryggisupplýsingar og fræðslu á Laugaveginum, einni vinsælustu gönguleið landsins.
Um sjóðinn
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða er í vörslu Ferðamálastofu og er markmið og hlutverk sjóðsins að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða og ferðamannaleiða um land allt og styðja með því við þróun ferðaþjónustu sem mikilvægrar og sjálfbærrar stoðar í íslensku atvinnulífi. Það er jafnframt markmið sjóðsins að stuðla að jafnari dreifingu ferðamanna um landið og styðja við svæðisbundna þróun.
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila. Heimilt er að fjármagna framkvæmdir sem snúa að öryggi ferðamanna, náttúruvernd og uppbyggingu, viðhaldi og vernd mannvirkja.