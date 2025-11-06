132 umsóknir bárust í haustúthlutun Uppbyggingarsjóðs Suðurlands

Umsóknarfrestur fyrir haustúthlutun Uppbyggingarsjóðs Suðurlands rann út 28. október síðastliðinn. Alls bárust 132 umsóknir sem endurspeglar mikinn áhuga og grósku í atvinnu- og menningarlífi á svæðinu.
Mat á umsóknum hafið
Nú tekur við ítarleg yfirferð og mat á öllum innsendum umsóknum. Sú vinna er í höndum tveggja sérhæfðra fagráða sjóðsins. Annað ráðið leggur mat á verkefni á sviði atvinnu- og nýsköpunar en hitt tekur fyrir menningartengd verkefni.
Niðurstöðu að vænta í desember
Stefnt er að því að ljúka mati og úthlutun í byrjun desember. Niðurstöður verða kynntar á heimasíðu Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS). Þá munu allir umsækjendur fá svar sent í tölvupósti um leið og niðurstaða liggur fyrir.